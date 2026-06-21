Την πιο τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 22χρονου SHAHRUAR AHMED EMON, φοιτητή από το Μπαγκλαντες, στον οποίο φαίνεται να ανήκει η σορός άνδρα που εντοπίστηκε στην Κοφίνου, κοντά στο κέντρο φιλοξενίας Μεταναστών και το σφαγείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews φέρει τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και την πλάτη, καθώς και σημάδια στραγγαλισμού. Η σορός βρέθηκε καλυμμένη από χόρτα, περίπου 500 μέτρα από το κέντρο φιλοξενίας.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου, προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν το άτομο που συνελήφθη και παραδέχθηκε ενοχή για την απαγωγή, ήταν γνωστός με το θύμα.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα. Η σκηνή όπου εντοπίστηκε η σορός έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία για διεξαγωγή εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός στις 6:30 το απόγευμα της 12ης Ιουνίου, έφυγε από το σπίτι στο οποίο διαμένει με άλλα πρόσωπα στην Ορόκλινη και είπε πως θα κατευθυνόταν σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου, στο οποίο θα δούλευε για πρώτη ημέρα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 22χρονος απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία. Επιπρόσθετα, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να επικοινώνησαν με τον πατέρα του νεαρού, που βρίσκεται στην Ελλάδα και να ζήτησαν λύτρα. Έκτοτε ο φοιτητής, το στίγμα του κινητού του οποίου είχε εντοπιστεί στην Κοφίνου, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σημειώνεται πως πριν από δύο εικοσιτετράωρα είχαν κυκλοφορήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και φέρονται να έχουν σχέση με την καταγγελία για απαγωγή του 22χρονου. Σε αυτά φέρονται κάποιοι να ζητούν λύτρα από κάποιο πρόσωπο ζητώντας του να δώσει €10.000 την Κυριακή και €25.000 τη Δευτέρα. Μάλιστα, στο τέλος αναφέρουν στο πρόσωπο που λαμβάνει το μήνυμα πως «αν το πεις σε κανένα δεν θα ξαναδείς το πρόσωπό του». Η Αστυνομία, που είχε δώσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του νεαρού, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή του, είχε αναφέρει πως η γνησιότητά τους εξετάζεται.