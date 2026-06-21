Ο Βρετανός υπήκοος που είχε καταδικαστεί από κυπριακό Δικαστήριο για τη δολοφονία της συζύγου του, η οποία έπασχε από ανίατη ασθένεια σε τελικό στάδιο, πέθανε σε νοσοκομείο του νησιού, σύμφωνα με την βρετανική Daily Mail.

Ο 78χρονος David Hunter είχε κριθεί ένοχος το 2023 για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μειωμένη ευθύνη (manslaughter), μετά τον θάνατο της 74χρονης συζύγου του Janice στο σπίτι τους στην Τρεμιθούσα, στην επαρχία της Πάφου, τον Δεκέμβριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια της δίκης είχε ειπωθεί ότι η γυναίκα έπασχε από τελικό στάδιο καρκίνου του αίματος και, σύμφωνα με τη μαρτυρία της υπεράσπισης, είχε «παρακαλέσει για εβδομάδες» τον σύζυγό της να τερματίσει τη ζωή της.

Η 53χρονη κόρη του, Lesley Cawthorne, επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας της πέθανε την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο Hunter είχε παρουσιάσει επιδείνωση της υγείας του τα τελευταία χρόνια μετά την αποφυλάκισή του το 2023, όταν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Όπως ανέφερε η κόρη του, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα λόγω λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, ωστόσο κατέληξε αιφνιδίως.

Ο Hunter, πρώην ανθρακωρύχος από το Άσινγκτον στο Νορθάμπερλαντ, είχε παραμείνει στην Κύπρο μετά την αποφυλάκισή του, ζώντας στο νησί ώστε να βρίσκεται κοντά στον τάφο της συζύγου του κοντά στην Τρεμιθούσα. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 52 χρόνια και είχε μετακομίσει στην Κύπρο το 2002 για τη συνταξιοδότησή του.