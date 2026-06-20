Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε κυρίαρχο αφήγημα για τις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε πρωτοφανή ροή κεφαλαίων και αναδιάταξη επενδυτικών στρατηγικών στη Wall Street. Παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις, πληθωριστικές πιέσεις και αβεβαιότητα για τη νομισματική πολιτική, οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται μαζικά στον κλάδο της AI.

Σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλούνται διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, η αγορά καταγράφει συμφωνίες χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τεχνολογικής μετάβασης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Alphabet, η οποία σχεδιάζει την άντληση περίπου 80 δισ. δολαρίων μέσω νέας έκδοσης μετοχών, με στόχο τη χρηματοδότηση των αυξημένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η Berkshire Hathaway εμφανίζεται ως στρατηγικός επενδυτής με συμμετοχή ύψους 10 δισ. δολαρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Την ίδια στιγμή, η Anthropic προχώρησε σε χρηματοδοτική συμφωνία μέσω χρέους ύψους περίπου 35 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την εικόνα έντονου ανταγωνισμού και επιθετικής κεφαλαιακής ενίσχυσης στον χώρο των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις μεγάλες τεχνολογικές δαπάνες των κολοσσών του κλάδου. Alphabet, Microsoft, Meta και Amazon εκτιμάται ότι θα επενδύσουν συνολικά πάνω από 700 δισ. δολάρια μέσα στο έτος, ενώ αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027.

Η έντονη κινητικότητα έχει τροφοδοτήσει ένα από τα ισχυρότερα ράλι των τελευταίων ετών στις τεχνολογικές μετοχές, με τις εταιρείες ημιαγωγών να καταγράφουν σημαντικά κέρδη και το ενδιαφέρον των επενδυτών να παραμένει αυξημένο.

Ωστόσο, η αγορά εμφανίζει και σημάδια αναδιάρθρωσης. Ο κλάδος του λογισμικού έχει δεχθεί πιέσεις, καθώς επενδυτές επαναξιολογούν τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ αντίθετα οι εταιρείες υποδομών και ημιαγωγών ενισχύουν τη θέση τους στο ταμπλό.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένη μεταβλητότητα γύρω από τις λεγόμενες «AI συναλλαγές», με μέρος της αγοράς να εμφανίζει βραχυπρόθεσμη κόπωση και επενδυτές να προχωρούν σε αναδιάταξη χαρτοφυλακίων, εν μέσω εναλλαγής μεταξύ ρίσκου και αμυντικών τοποθετήσεων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς τεχνολογικό αφήγημα, αλλά βασικό μοχλό κατανομής κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας από τις αποτιμήσεις έως τις στρατηγικές χρηματοδότησης των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών.