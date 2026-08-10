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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Batik Air από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας προς το Κότσι της Ινδίας, όταν επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 30.000 ποδιών.

Ο 36χρονος Ινδός υπήκοος Jamsheer Athanikkal συνελήφθη την Τετάρτη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να έσπασε το πάνελ του παραθύρου της εξόδου κινδύνου και στη συνέχεια να απείλησε επιβάτες και μέλη του πληρώματος που προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν, δένοντάς τον με δεματικά καλωδίων. Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους καταγράφει το χάος που επικράτησε στην καμπίνα, ενώ φαίνονται και σημάδια από γρατζουνιές στο παράθυρο που φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει ο 36χρονος. Ο Athanikkal, ο οποίος εργάζεται στον κλάδο της φιλοξενίας, φέρεται να είχε αναφέρει πριν από το περιστατικό ότι επέστρεφε στην πατρίδα του και να δει το νεογέννητο παιδί του.

Δείτε βίντεο από τον πανικό που επικράτησε στην πτήση

🇮🇳🇲🇾 A guy on a Batik Airlines flight from Malaysia to India tried to open the emergency exit at 30,000 feet because, and this is real, he felt like it.



Jamsheer Athanikkal, 36, smashed the window panel and went for the handle. He's now charged with attempted murder of every… pic.twitter.com/b4XY7wtfDs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 8, 2026

Μετά το περιστατικό, ο πιλότος επέστρεψε το αεροσκάφος στη Μαλαισία, όπου ο 36χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, είπε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης «ένιωσε ότι ήθελε να πεθάνει». Η αστυνομία ερευνά πλέον τα κίνητρα πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, καθώς ο ύποπτος φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου επειδή «έτσι του ήρθε». Εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου του Κότσι δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 21:30 και 23:00. Όπως ανέφερε, ο Athanikkal απείλησε τους συνεπιβάτες και το πλήρωμα που προσπάθησαν να τον εμποδίσουν, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική εκφοβιστική συμπεριφορά, μη συμμόρφωση με επίσημες οδηγίες ασφαλείας και έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο, ενώ σε βάρος του απαγγέλθηκε και κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η αστυνομία εξετάζει εάν σε βάρος του συλληφθέντος μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας. Ο συγκεκριμένος νόμος αφορά αδικήματα που διαπράττονται εντός αεροσκάφους. Ζητά παράλληλα την προσωρινή κράτησή του, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση και να διαπιστωθεί η ψυχική του κατάσταση.

iefimerida.gr