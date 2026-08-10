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Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιχειρεί να βγάλει από το κάδρο την Τουρκία ως προς τη διαδικασία του Κυπριακού, καθώς και όσα άφησε ως παρακαταθήκη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όταν επισκέφθηκε την Κύπρο και κατέδειξε όσα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια. Με την προσέγγιση Ολγκίν διαφωνεί η Λευκωσία, η οποία υποστηρίζει πως αυτό που προέχει είναι η επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, ερωτηθείσα τι πρέπει να γίνει για να συγκληθεί νέα συνάντηση 5+1, ανέφερε τα εξής: «Πρώτον, οι δύο ηγέτες πρέπει να συνεχίσουν να συναντώνται απευθείας και τακτικά. […] Δεύτερον, οι ηγέτες πρέπει να προσδιορίσουν πιθανά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επειδή αυτή η προϋπόθεση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Τρίτον, οι ηγέτες και οι ομάδες τους πρέπει να εργαστούν πάνω στην ουσία και στη μεθοδολογία».

Η σύγκληση μιας άτυπης διάσκεψης 5+1 αφορά και τις εγγυήτριες δυνάμεις, εκ των οποίων μόνο η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει προσκόμματα. Η Ολγκίν, μάλιστα, αποφεύγει επιδέξια να αναφέρει ότι μια τέτοια άτυπη πολυμερής διάσκεψη δεν αφορά μόνο τους δύο ηγέτες στην Κύπρο, αλλά και τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Η θέση της κυβέρνησης

Το γεγονός ότι η Ολγκίν δεν βάζει στο κάδρο την Τουρκία κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος υπέδειξε ότι είναι σαφές πως, για να μετουσιωθεί η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σε έμπρακτη πρόοδο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, «αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική πολιτική βούληση από όλα τα μέρη».

Σημείωσε ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, τόσο κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν, καθώς και στις δηλώσεις του πριν αναχωρήσει από την Κύπρο –σε μια όχι μόνο ιστορική αλλά και ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη– «υπογράμμισε τον ρόλο που οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν σε αυτή την προσπάθεια».

«Είναι, νομίζω, ξεκάθαρο και σαφές ότι, για να μετουσιωθεί η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σε έμπρακτη πρόοδο και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αυτό που χρειάζεται είναι πραγματική πολιτική βούληση από όλα τα μέρη», είπε. Κυρίως όμως, συνέχισε, «αυτό είναι γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες: η κατοχική Τουρκία δυστυχώς βρίσκεται εκτός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από το οποίο απορρέουν και οι όροι εντολής του Γενικού Γραμματέα».

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, όπως ακριβώς την οραματίστηκε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την προσωπική του απεσταλμένη, την κ. Ολγκίν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σημείωσε ότι στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Ερχιουρμάν, «όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν κάποια από τα στοιχεία που άπτονται των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

«Είναι γνωστή η πρόταση που έχει καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας για τα σημεία διέλευσης, την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αποδεχθεί και κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Προσβλέπουμε σε ειλικρινή πολιτική βούληση και στην ίδια εποικοδομητική στάση από την άλλη πλευρά, ώστε να υπάρξει πρόοδος και εκεί», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό που προέχει, το ύψιστο και το μείζον, είναι η Τουρκία να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επανευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο των ΗΕ», επεσήμανε.

Να δείξουν ειλικρινή βούληση

Την προσδοκία ότι όλα τα μέρη θα επιδείξουν την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στην ομιλία του, την Κυριακή το πρωί, κατά την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Παχύαμμο, εις μνήμην των ηρωικώς πεσόντων στις μάχες της Τηλλυρίας.

Ο κ. Πάλμας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επανέλαβε τη δέσμευση της Λευκωσίας για «λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού», εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία, όπως είπε, στηρίζεται στη σαφή πολιτική βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας.