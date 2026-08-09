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Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να συγκαλέσει νέα διευρυμένη διάσκεψη δημιουργεί «σαφή προοπτική επιστροφής στην ουσία του Κυπριακού», δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ο κ. Λετυμπιώτης προέβη στη δήλωση κατά τον επιμνημόσυνο λόγο του στο εθνικό μνημόσυνο των πέντε ηρώων της Λετύμπου.

Επεσήμανε ότι η νέα κινητικότητα έχει συγκεκριμένη πολιτική βάση, με αφετηρία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το συμφωνημένο πλαίσιο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η θυσία των πέντε ηρώων αποτελεί «πρόσταγμα εγρήγορσης και πυξίδα ενότητας», σημειώνοντας πως η ελευθερία και η δικαιοσύνη απαιτούν εθνική ομοψυχία, καθαρό προσανατολισμό, σχέδιο και ακατάπαυστη προσπάθεια.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Κυπριακό τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, η προσπάθεια αυτή απέδωσε συγκεκριμένα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων τον διορισμό Προσωπικής Απεσταλμένης, τις διευρυμένες συναντήσεις στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, την προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, ύστερα από δεκαέξι χρόνια, την επίσκεψη ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης δημιουργεί πλέον, όπως είπε, «σαφή προοπτική επιστροφής στην ουσία του Κυπριακού».

Ο κ. Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι η νέα κινητικότητα έχει συγκεκριμένη πολιτική βάση, με αφετηρία τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το συμφωνημένο πλαίσιο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά.

«Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της εισβολής ούτε πρόκειται να συγκαλύψει την επιδίωξη της διχοτόμησης», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό και ο διορισμός του Ραφαέλε Φίττο δημιουργούν, όπως είπε, «ένα νέο πολιτικό δεδομένο».

«Η ευρωπαϊκή προοπτική και η διαιώνιση της κατοχής είναι πολιτικά ασύμβατες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι όποιος επιδιώκει ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό του στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, πρωτίστως στην Κύπρο, ως πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε, παράλληλα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύεται διπλωματικά, οικονομικά και αμυντικά, με στόχο την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής της ισχύος και την άσκηση ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής.

«Προσερχόμαστε σε κάθε προσπάθεια με ειλικρινή βούληση για λύση και με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές μας», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος είναι «μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα».

Αναφερόμενος στους πέντε ήρωες της κοινότητας – Παναγιώτη Δημητρίου, Ανδρέα Χρυσοστόμου, Ανδρέα Λάρδο, Ανδρέα Μιχαήλ και Σωτήρη Μαραθεύτη, ο οποίος είναι αγνοούμενος από το 1974 – είπε ότι η Λετύμπου «πρόσφερε παιδιά της σε τρεις κρίσιμες καμπές της νεότερης κυπριακής Ιστορίας: στα Οκτωβριανά του 1931, στις αιματηρές μάχες της Τηλλυρίας το 1964 και στον αγώνα για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974».

Όπως σημείωσε, τρεις γενιές διαμόρφωσαν «μία αδιάσπαστη αλυσίδα τιμής», αποδεικνύοντας ότι ο πατριωτισμός αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συνείδηση, προσφορά και προσωπική ευθύνη.

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι μπροστά στους πέντε ήρωες απομένει το χρέος, για διατήρηση της μνήμης, υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνέχιση του αγώνα για δικαίωση.

Ολοκλήρωσε τον επιμνημόσυνο λόγο του με τη δέσμευση ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «ως την τελική δικαίωση» και με στόχο «την απελευθέρωση και την επανένωση» της Κύπρου.

ΚΥΠΕ