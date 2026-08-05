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Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας άτυπης συνάντησης 5+1 πριν τη λήξη της θητείας του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι αυτή θα πρέπει να στηριχθεί σε ουσιαστική προετοιμασία ως προς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και τις πτυχές ουσίας του Κυπριακού.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας σε διαδικτυακή εκπομπή, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε επτά ζητήματα που, όπως είπε, επιχείρησε να προωθήσει ο κ. Γκουτέρες: νέα σημεία διέλευσης, αποναρκοθέτηση με αφετηρία τη νεκρή ζώνη, συνεργασία για την παράτυπη μετανάστευση, κοινό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών, συμμετοχή νέων σε αθλητικές διοργανώσεις, ευρωπαϊκή ιθαγένεια για παιδιά μεικτών γάμων και συγκρότηση μηχανισμού διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών.

Ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξασφάλισε τη συγκατάθεση των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων για μια νέα 5+1, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η αναγκαία προεργασία. Διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως επανέναρξη από το σημείο στο οποίο σταμάτησαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά.

«Δεν θέλουμε διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης, ούτε 5+1 για χάρη της 5+1. Θέλουμε μια διαδικασία που να έχει πιθανότητες να μας οδηγήσει σε λύση», είπε. Πρόσθεσε ότι εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξος επειδή ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες έδωσε πλέον έμφαση στη μεθοδολογία και σε μια διαδικασία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. «Δεν θέλω να εμπορεύομαι ούτε την ελπίδα ούτε την απελπισία», σημείωσε, δηλώνοντας έτοιμος να προσέλθει χωρίς προκαταλήψεις σε κάθε συνάντηση.

Υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδέχθηκε πρόταση του Γενικού Γραμματέα για αποναρκοθέτηση με αφετηρία τη νεκρή ζώνη, αλλά ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης “την απέρριψε επικαλούμενος λόγους ασφαλείας”. Για τα νέα σημεία διέλευσης, απέρριψε τις αναφορές ότι είπε «όχι» σε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να την εξετάσει «μαζί με όλα τα υπόλοιπα», εκφράζοντας παράλληλα ένσταση επειδή από το πακέτο αφαιρέθηκε η Λουρουτζίνα και δεν έγινε δεκτή η δική του αντιπρόταση για την Πύλα, όπως είπε.

Εξήγησε ότι η βασική διαφωνία αφορά διαδρομή 3,3 χιλιομέτρων μέσα από τη νεκρή ζώνη. Παρότι εξέφρασε ανησυχίες για πρακτικές δυσκολίες, επέμεινε ότι “δεν έκλεισε” ούτε αυτή την πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας και όχι απομονωμένα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν αποδέχεται τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι της συνάντησης 5+1 ως έκτου συμμετέχοντος, επικαλούμενος έλλειμμα εμπιστοσύνης των Τουρκοκυπρίων προς την ΕΕ και το δικαίωμα βέτο που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος. Διευκρίνισε ότι θεωρεί τον διορισμό προηγουμένως Γιοχάνες Χαν όσο και τώρα του Ραφαέλε Φίττο ως ειδικού εκπροσώπου για την Κύπρο, ως εσωτερική διευθέτηση της Ένωσης, χωρίς αυτό να αποκλείει ευρωπαϊκή συμβολή εκτός του επίσημου σχήματος.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανακοίνωσε, τέλος, ότι μετά τον Αύγουστο σχεδιάζει επαφές στις Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επισήμανε ακόμη ότι ο κ. Γκουτέρες συνέδεσε επανειλημμένα τη λύση του Κυπριακού με την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Κατά τον ίδιο, οι στενότερες σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ και τη Γαλλία έχουν εντείνει τις ανησυχίες ασφαλείας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθιστώντας την επίλυση του προβλήματος περισσότερο επείγουσα.

ΚΥΠΕ