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Σε 24ωρη παγκύπρια απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να κατέλθουν οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στην Κυβέρνηση, στον ΟΚΥπΥ και στις Σχολικές Εφορείες, εάν η Κυβέρνηση δεν καταθέσει μέχρι τότε νέα πρόταση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Την απόφαση ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, μετά την κοινή συνεδρία των Γενικών Συμβουλίων τους στη Λευκωσία.

Η κινητοποίηση αφορά περισσότερους από 12.000 εργαζομένους: περίπου 7.500 ωρομίσθιους στην Κυβέρνηση, 1.700 στον ΟΚΥπΥ και πέραν των 3.000 στις Σχολικές Εφορείες.

Οι συντεχνίες απέρριψαν την κυβερνητική πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2025-2027, καθώς, όπως ανέφεραν, προβλέπει μηδενικές γενικές αυξήσεις.

Προθεσμία στην Κυβέρνηση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου, είπε ότι η πρόταση, η οποία στάλθηκε στις 21 Ιουλίου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εργαζομένους.

«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από μέρους μας ή από τους εργαζομένους που εκπροσωπούμε μηδέν αύξηση για την τριετία 2025, 2026 και 2027, τη στιγμή που η οικονομία του τόπου έχει πολύ καλούς και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», ανέφερε.

Οι συντεχνίες έδωσαν χρονικό περιθώριο στην εξ Υπουργών Επιτροπή να αξιολογήσει τα δεδομένα και να υποβάλει δεύτερη πρόταση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία.

Ο κ. Κωνσταντίνου επικαλέστηκε το δημοσιονομικό πλεόνασμα των €567 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τον ρυθμό ανάπτυξης 3,8% που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος.

Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αυξήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, επισημαίνοντας ότι η συνολική γενική αύξηση που έλαβαν από το 2009 περιορίστηκε στο 1,5%.

Κίνδυνος παράλυσης υπηρεσιών, νοσοκομείων και σχολείων

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αποδεκτή πρόταση, η 24ωρη απεργία θα καλύψει όλους τους τομείς στους οποίους απασχολείται ωρομίσθιο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει κρατικές υπηρεσίες, δημόσια νοσηλευτήρια και σχολεία, λόγω της συμμετοχής και των εργαζομένων στις Σχολικές Εφορείες.

«Η απεργία θα είναι καθολική και θα μπορέσει ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου να αντιληφθεί πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο κάθε εργαζόμενος σε αυτούς τους τομείς», ανέφερε.

Στο ωρομίσθιο προσωπικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, γραμματειακό προσωπικό, τεχνίτες υψηλής τεχνολογίας, δασοπυροσβέστες, ναυαγοσώστες, εργάτες πυρόσβεσης, επόπτες οδικής ασφάλειας, προσωπικό των νοσοκομείων και τεχνικοί που συντηρούν οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς.

Στον κατώτατο μισθό οι πρώτες τρεις κλίμακες

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι οι τρεις πρώτες κλίμακες του ωρομίσθιου προσωπικού, Ε1, Ε2 και Ε3, βρίσκονται στο επίπεδο του κατώτατου μισθού.

Τόνισε ότι στόχος των συντεχνιών δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών ή των εργαζομένων, αλλά η εξασφάλιση αυξήσεων που θα επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

«Η ευθύνη είναι στην Κυβέρνηση να υποβάλει μία πρόταση η οποία να μπορεί να είναι αποδεκτή και να βελτιώνει τους μισθούς», είπε.

Μισθοί από €867 κατά την πρόσληψη

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου, ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ωρομίσθιων εργαζομένων και δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των χαμηλών αρχικών απολαβών.

Όπως είπε, υπάρχουν περιπτώσεις με αρχικό μισθό €867, εργαζόμενοι με δεκαετή υπηρεσία που λαμβάνουν €1.170 καθαρά και προσωπικό που προστατεύει ανθρώπινες ζωές με αρχικό μισθό €1.183.

Χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους μισθούς «απαράδεκτους και αναξιοπρεπείς», προειδοποιώντας ότι θα διορθωθούν είτε με νέα κυβερνητική πρόταση είτε μέσω των κινητοποιήσεων.

Ζητούν γενικές μισθολογικές αυξήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, είπε ότι οι συντεχνίες απέρριψαν την πρόταση επειδή δεν ανταποκρίνεται στο βασικό αίτημα για παραχώρηση γενικών αυξήσεων.

Σημείωσε ότι αρκετοί εργαζόμενοι στις αρχικές κλίμακες λαμβάνουν μισθούς που δεν ξεπερνούν τα €1.000, ποσό το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μιας οικογένειας.

Ο κ. Ανδρέου ζήτησε δίκαιη μεταχείριση, υπενθυμίζοντας ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι υπέστησαν μηδενικές αυξήσεις, μειώσεις μισθών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιορισμό του χρόνου εργασίας.

Οι τρεις συντεχνίες κάλεσαν την Κυβέρνηση να επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά θα προχωρήσουν στην εξαγγελθείσα 24ωρη απεργία.

ΚΥΠΕ