Περίπου 100 δισ. δολάρια από δασμούς έχει επιστρέψει η αμερικανική κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι σημαντικό μέρος των επιβαρύνσεων που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ ( Donald Trump) ήταν παράνομο.

Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνολικών εσόδων ύψους $165 δισ. που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των δασμών της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Αμερικανού Προέδρου.

Tο ύψος των επιστροφών γνωστοποιήθηκε από αξιωματούχους των αμερικανικών τελωνειακών αρχών προς το Διεθνές Δικαστήριο Εμπορίου των ΗΠΑ την Τρίτη, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε σημαντικό μέρος των πρόσθετων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά στις επιχειρήσεις που είχαν καταβάλει τις σχετικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian.

Οι δασμοί, δηλαδή οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα, αποτελούν κεντρικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι δασμοί μπορούν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, να οδηγήσουν στη σύναψη ευνοϊκότερων εμπορικών συμφωνιών και να συμβάλουν στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Στα $1,37 τρισ. το δημοσιονομικό έλλειμμα

Παρά τα αυξημένα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα από τους δασμούς, το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού διευρύνθηκε.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του δημοσιονομικού έτους ανήλθε σε 1,37 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Νέοι δασμοί σε περισσότερες από 80 χώρες

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ επέβαλε νέο γύρο δασμών σε περισσότερες από 80 χώρες, αντικαθιστώντας τον παγκόσμιο δασμό 10% που επρόκειτο να λήξει.

Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10% έως 12,5% και αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ινδία και την Κίνα, καθώς και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δασμοί επιβλήθηκαν βάσει του άρθρου 301 του αμερικανικού Νόμου περί Εμπορίου του 1974, το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων κατά χωρών που θεωρείται ότι εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως η καταναγκαστική εργασία.

Προσφυγή από 25 αμερικανικές πολιτείες

Συνασπισμός 25 αμερικανικών πολιτειών προσέφυγε αυτή την εβδομάδα κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον νέο γύρο δασμών.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι τα νέα μέτρα χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την επαναφορά εισαγωγικών επιβαρύνσεων που είχαν ήδη ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Ζήτησαν από το Διεθνές Δικαστήριο Εμπορίου να αναστείλει την εφαρμογή των δασμών, να τους κηρύξει παράνομους και να διατάξει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβάλει οι επιχειρήσεις.

Capital.gr