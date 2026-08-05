Αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρώσεις σε αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσε η Κίνα, απαντώντας στην κλιμάκωση των αμερικανικών περιορισμών στον τεχνολογικό τομέα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Capital.gr, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου παρουσίασε την Τετάρτη τέσσερις δέσμες αντιμέτρων, επικαλούμενο πρόσφατες αποφάσεις της Ουάσιγκτον.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση ορισμένων ρομπότ και μετατροπέων ισχύος ξένης κατασκευής από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), καθώς και η ένταξη περισσότερων από 40 κινεζικών εταιρειών σε αμερικανική «μαύρη λίστα».

Οι εταιρείες αυτές κατηγορούνται από τις αμερικανικές αρχές ότι στρατολογούσαν Ουιγούρους για εργασία υπό καθεστώς καταναγκασμού.

Αυστηρότερος έλεγχος στις εξαγωγές drones

Στο πλαίσιο των κινεζικών αντιμέτρων, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ drones, βασικών εξαρτημάτων και συναφών τεχνολογιών θα υπόκεινται πλέον σε αυστηρό έλεγχο κατά περίπτωση.

Το μέτρο αφορά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον κινεζικό κατάλογο ελέγχου εξαγωγών για τεχνολογίες διπλής χρήσης, δηλαδή εξοπλισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό drones παγκοσμίως και είχε επιβάλει τους πρώτους περιορισμούς στις εξαγωγές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ορισμένων εξαρτημάτων τους το 2023.

Έκτοτε, το Πεκίνο ενίσχυσε σταδιακά το πλαίσιο των ελέγχων, εντάσσοντας τα συγκεκριμένα προϊόντα στον κατάλογο τεχνολογιών διπλής χρήσης, όταν το νέο καθεστώς τέθηκε σε εφαρμογή το 2024.

Η αμερικανική απαγόρευση στα ξένα drones

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η FCC ανακοίνωσε την απαγόρευση των περισσότερων drones ξένης κατασκευής, καθώς και κρίσιμων εξαρτημάτων για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η απόφαση αφορά τις νέες εισαγωγές και πωλήσεις drones στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επηρεάζει συσκευές που είχαν ήδη διατεθεί στην αγορά ή βρίσκονταν σε χρήση πριν από την εφαρμογή των περιορισμών.

Κυρώσεις σε αμερικανικές εταιρείες

Το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή κυρώσεων σε έξι αμερικανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Applied DNA Sciences και Stratum Reservoir.

Το Πεκίνο συνέδεσε την απόφαση με τη συμμετοχή των εταιρειών στην εφαρμογή αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν την περιοχή Σιντζιάνγκ.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στην εταιρεία Compliance Testing, την οποία οι κινεζικές αρχές κατηγορούν ότι συνέβαλε στην εφαρμογή των μέτρων της FCC κατά της Κίνας.

Έρευνα για εκτυπωτές και εισαγόμενο λογισμικό

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει έρευνα εθνικής ασφάλειας στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου.

Η έρευνα θα καλύψει εισαγόμενους εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό απεικόνισης γραφείου που χρησιμοποιεί λογισμικό ξένης προέλευσης.

Τα νέα μέτρα εντάσσονται στην ευρύτερη τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς οι δύο χώρες διευρύνουν τους περιορισμούς σε προϊόντα και τεχνολογίες που θεωρούν κρίσιμα για την οικονομία και την εθνική τους ασφάλεια.