Την ανάγκη δημιουργίας ασφαλών και βιώσιμων προοπτικών απασχόλησης, ώστε περισσότεροι νέοι και γυναίκες να εισέλθουν στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπογράμμισε η Κύπρος κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κορκ, στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με κύριο θέμα την ανανέωση των γενεών στην ευρωπαϊκή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, δρ Κώστας Κωνσταντίνου.

Στη συνάντηση, της οποίας προήδρευσαν ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Martin Heydon, και ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Αλιεία, Timmy Dooley, συμμετείχαν επίσης ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Paulo do Nascimento Cabral, αντιπροσωπείες των κρατών μελών και εκπρόσωποι του κλάδου.

Απλούστερη η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, ο δρ Κωνσταντίνου ανέφερε ότι η αξιολόγηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής επιβεβαιώνει πως εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό πλαίσιο πολιτικής. Σημείωσε, ωστόσο, ότι πρέπει να καταστεί απλούστερη και καλύτερα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες προκλήσεις.

Όπως είπε, η ανανέωση των γενεών προϋποθέτει πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και ένα σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες.

Το πλαίσιο θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την εξάπλωση ξενικών εισβλητικών ειδών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διευκόλυνση της εισόδου νέων στον κλάδο

Ο δρ Κωνσταντίνου τόνισε ότι η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να παραμείνει η βάση για τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου νέων στον αλιευτικό τομέα, απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης στην υδατοκαλλιέργεια και βελτίωσης της πρόσβασης σε κατάλληλους θαλάσσιους χώρους.

Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, στην ασφάλεια, στην κατάρτιση και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η ανανέωση των γενεών, επισήμανε, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ασφαλείς, ελκυστικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καταστήσουν τον κλάδο πιο ελκυστικό για νέους και γυναίκες.

Χρηματοδότηση της αλιείας μετά το 2028

Η κυπριακή πλευρά έθεσε επίσης την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μετά το 2028, μέσω του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ.

Η χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίξει την ανανέωση του στόλου, την ενεργειακή μετάβαση, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και τη νέα γενιά αλιέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αλιεία μικρής κλίμακας, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ο δρ Κωνσταντίνου σημείωσε, παράλληλα, ότι τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έθεσε ως προτεραιότητες την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων

Κατά τη συνάντηση, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Συζήτησαν επίσης τις πολιτικές που απαιτούνται για τη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παράκτιων κοινοτήτων και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μακροπρόθεσμα βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλιεία.

ΚΥΠΕ