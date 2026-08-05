Μπήκαμε στον Αύγουστο, ένα μήνα με σημαντικές θύμισες για τον κυπριακό ελληνισμό. Μεταξύ των οποίων και οι τουρκικές θηριωδίες στην Τηλλυρία τον μήνα αυτό στα 1964. Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής θα τελεστούν φέτος την ερχόμενη Κυριακή, 9 Αυγούστου, με επίκεντρο όπως κάθε χρόνο το χωριό Παχύαμμος.

Το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των πεσόντων θα τελεστεί στον ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης και σε αυτές θα παραστεί εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ενώ του μνημοσύνου θα παραστεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος.

Μνήμες σκληρών εποχών για την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΝΤΟΡΑ