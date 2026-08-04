Αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, πραγματοποίηση ένα μικρό αεροσκάφος μετά από βλάβη στον κινητήρα.

Το Piper PA-28 Cherokee εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα περίπου στις 11:00.

Ωστόσο, ο πιλότος ανέφερε πρόβλημα με το αεροσκάφος. «Η πίεση λαδιού πέφτει στην κόκκινη ζώνη και έχουμε πράγματι καπνούς μέσα στο πιλοτήριο εξαιτίας του λαδιού», δήλωσε, σύμφωνα με την ηχογράφηση των επικοινωνιών με τον πύργο ελέγχου, που κατέγραψε το LiveATC.net και μετέδωσε το CNN.

États-Unis: un avion atterrit en urgence sur une autoroute de Floride pic.twitter.com/MGGooknCom — BFM (@BFMTV) August 4, 2026

Στο αεροσκάφος επέβαιναν εκείνη τη στιγμή δύο άτομα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). «Χάνουμε τον κινητήρα μας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο αεροδρόμιο», συνέχισε ο πιλότος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιούσε προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-10, αποφεύγοντας τα διερχόμενα οχήματα.

Οδηγός κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή

Ένας οδηγός φορτηγού που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στον αυτοκινητόδρομο είδε τη σκιά του αεροσκάφους να περνά πάνω από το όχημά του και φρέναρε αμέσως, λίγο πριν το αεροπλάνο προσγειωθεί μπροστά του.

Οι εικόνες από την κάμερα δείχνουν το αεροσκάφος να περνά ξυστά από μια πινακίδα του αυτοκινητοδρόμου, σε απόσταση μόλις λίγων ποδιών, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στις άδειες λωρίδες κυκλοφορίας.

«Είναι πραγματικά ένα θαύμα», δήλωσε ο Έρικ Τζόρνταν στο CNN WEAR.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Εσκάμπια, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

iefimerida.gr



