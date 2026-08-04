Απέτυχε και η νέα προσπάθεια του συμπλέγματος οκτώ κοινοτήτων, που επηρεάζονται από την ανέγερση ασφαλτικού εργοστασίου στο Μιτσερό, να μπλοκάρουν το έργο. Το Διοικητικό Δικαστήριο δεν πείστηκε να παγώσει την άδεια οικοδομής και οποιεσδήποτε ενέργειες μέχρι εκδίκασης της προσφυγής τους.

Πρόκειται για τις κοινότητες Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Άγιου Ιωάννη, Μαλούντας, Κάτω Μονής, Αρεδιού, Μενοίκου και Ορούντας. Το σύμπλεγμα των οκτώ κοινοτήτων είχε στραφεί με δυο προσφυγές κατά της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής. Ήδη η προσφυγή τους όπως και η αίτησή τους που αφορούσε την πολεοδομική άδεια απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο και καταχωρήθηκε έφεση με το Διοικητικό Εφετείο να απορρίπτει το μέρος που αφορά στην έκδοση διατάγματος αναστολής της, ενώ εκκρεμεί η έφεση κατά της ακυρωτικής απόφασης για την προσφυγή.

Το Διοικητικό Εφετείο, απορρίπτοντας την αίτηση είχε καταλήξει πως, δεν είναι η ανέγερση του επίδικου εργοστασίου που μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στους αιτητές, αλλά η έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης.

Χθες Δευτέρα, το Διοικητικό Δικαστήριο ασχολήθηκε με την ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της πολεοδομικής άδειας η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο προσφυγής, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η νομιμότητα της άδειας οικοδομής με αριθμό 45447, ημερομηνίας 8.7.2022, εκδοθείσα εκ μέρους του Επάρχου Λευκωσίας, προς όφελος της εταιρείας Prometheas Asphalt Limited, ενδιαφερόμενο μέρος στη διαδικασία, για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στο Μιτσερό.

Σύμφωνα με ένορκη δήλωση του κοινοτάρχη της κοινότητας Μιτσερού Α. Παπαναστασίου, το διακύβευμα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, λόγω του ότι η ανάπτυξη επηρεάζει αφενός το υδατόρεμα / αργάκι και αφετέρου, την υγεία και ποιότητα της ζωής των κατοίκων των αιτητών.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαναστασίου, στοιχειοθετείται σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης, εάν δεν ανασταλεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατ’ επίκληση και της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου στα πλαίσια εξέτασης αίτησης για έκδοση διατάγματος αναστολής εκτέλεσης της πολεοδομικής άδειας, που σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή ουδέποτε έχει ανατραπεί δικαστικά.

Η δικαστής του Διοικητικού Εφετείου Ελίτα Γαβριήλ, απέρριψε τις θέσεις της πλευράς των αιτητών σημειώνοντας ότι στην περίπτωση που η πολεοδομική άδεια κριθεί δικαστικώς ως νόμιμη, παραμένουν προς εξέταση μόνον τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής, κατά τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, χωρίς να επανέρχονται στο προσκήνιο ζητήματα που έτυχαν ήδη εξέτασης από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, έθεσε όρους, τους οποίους ο λήπτης της άδειας, οφείλει να εφαρμόσει. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πολεοδομικοί όροι, καθίσταται αναπόσπαστο μέρος της άδειας οικοδομής που ακολουθεί, εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα του Κεφ. 96. Εξ ου και η πολεοδομική άδεια, χαρακτηρίζεται ως το θεμέλιο της οικοδομικής.

Σε κάθε όμως περίπτωση, προσθέτει, δεν διαπιστώνω την ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης όπως την θέτουν οι αιτητές, καθότι τα ζητήματα της οχληρίας, ρύπων, αλλά και υδατορέματος, εξετάστηκαν ήδη από την Περιβαλλοντική Αρχή, η οποία εξέδωσε Γνωμοδότηση ημερομηνίας 4.3.2022, που αποτελεί αναπόσπαστο όρο της πολεοδομικής άδειας (όρος 513), η νομιμότητα της οποίας εξετάστηκε και επικυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Κατόπιν τούτων η αίτηση απορρίφθηκε και η προσφυγή για την άδεια οικοδομής ορίστηκε για τις 9/10/2026 για οδηγίες.