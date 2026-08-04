Στον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επιφύλασσε τελικά μικρές εκπλήξεις.

Η Τίνα Παύλου που ήταν και το πρόσωπο αναφοράς στην κόντρα με τον Δημοκρατικό Συναγερμό αναλαμβάνει τελικά το Υφυπουργείο Πρόνοιας, με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη να παραμένει στο Υπουργείο Υγείας. Απ’ εκεί και πέρα, η Κλέα Παπαέλληνα μετακινείται από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από το οποίο αποχωρεί η Βασική Κασσιανίδου.

Στη θέση του παραμένει και ο Κώστας Κουμής αφού μετά το ναυάγιο με τον Χρίστο Αγγελίδη, δεν προέκυψε αλλαγή σκυτάλης στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Μικρή έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί ο διορισμός της Εύης Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στην θέση του Αλέξη Βαφεάδη. Ο Χρίστος Σενέκης είναι ο αντικαταστάτης της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργείο Γεωργίας, κάτι το οποίο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο στη βάση των πληροφοριών που διέρρεαν. Εύη Τσολάκη και Χρίστος Σενέκης είναι οι δύο προσθήκες του ΔΗΚΟ με τις οποίες ενισχύεται η παρουσία του στην Κυβέρνηση.

Απ’ εκεί και πέρα είχαμε ακόμα δύο αλλαγές χαρτοφυλακίων σε θέσεις Επιτρόπων. Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων διορίζεται ο τέως βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, αντικαθιστώντας την Αντωνία Θεοδοσίου. Επίτροπος του Πολίτη διορίζεται η Ειρήνη Πογιατζή αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Παλατέ, ο οποίο διορίστηκε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Διαβάστε ΕΔΩ τα βιογραφικά των νέων μελών της Κυβέρνησης

Όλες οι αλλαγές που έγιναν

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί στις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης:

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Ευανθία Τσολάκη (ανήκει στο ΔΗΚΟ και διαδέχεται τον Αλέξη Βαφεάδη)

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χρίστος Σενέκης (ήταν βουλευτής του ΔΗΚΟ και διαδέχεται την Μαρία Παναγιώτου)

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Τίνα Παύλου (ήταν αριστίνδην υποψήφια στις βουλευτικές με τον ΔΗΣΥ και διαδέχεται την Κλέα Παπαέλληνα)

Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Κλέα Παπαέλληνα (διαδέχεται την Βασιλική Κασσιανίδου)

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τους εξής διορισμούς:

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους (τέως βουλευτής της ΕΔΕΚ και διαδέχεται την Αντωνία Θεοδοσίου)

Επίτροπος του Πολίτη κ. Ειρήνη Πογιατζή (διαδέχεται τον Παναγιώτη Παλατέ)

Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτης Παλατές (ΔΗΚΟ, διαδέχεται τον παραιτηθέντα Χαράλαμπο Χαραλάμπους)

H τελετή διαβεβαίωσης και των διορισμών θα γίνει την Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026, στις 9:30 πμ στο Προεδρικό Μέγαρο.