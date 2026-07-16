Πρωί-πρωί πέρασε την πύλη του Προεδρικού η Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος για τη συνάντηση της με το Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τους είδε, πριν προεδρεύσει της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τη σημερινή συνάντηση το σκηνικό είναι πλέον πιο ξεκάθαρο ως προς το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες μας.

Συγκεκριμένα:

● Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν κάθετος στο αίτημα για αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο Υπουργείο Εσωτερικών που έθετε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ούτε ο Μάκης Κεραυνός, ούτε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου βρίσκονται στα σχέδια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού. Αντίθετα, είναι πολύ ευχαριστημένος από το έργο που παράγουν οι δύο Υπουργοί, οι οποίοι ούτως ή άλλως θεωρούνται επιτυχημένοι. Επιπρόσθετα, ο μεν Κεραυνός, πέραν της εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου που τυγχάνει, φέρει και μία αναγνώριση πολιτικά από τον ευρύτερο κεντρώο χώρο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, πέραν της καθολικής αναγνώρισης για το έργο του, είναι ένας Υπουργός προερχόμενος από τον ΔΗΣΥ, με το συναγερμικό κοινό, ιδιαίτερα της κοινωνίας της Λευκωσίας, να ταυτίζεται μαζί του. Οι συναγερμικοί ψήφοι είναι βαρόμετρο για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ενόψει του 2028 και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να διαταράξει τις ισορροπίες δυνάμεων.

● Αναγνωρίστηκε από πλευράς Προέδρου ο ρόλος του ΔΗΚΟ ως μοναδικό πλέον κόμμα που στηρίζει την Κυβέρνηση και έχει κοινοβουλευτική παρουσία, αλλά και γενικότερα ο σημαντικός ρόλος του για υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό, λογικό και αποδεχτό το αίτημα για ενισχυμένη παρουσία του ΔΗΚΟ ευρύτερα στην παραγωγή πολιτικής. Αυτό μεταφράζεται ως εξής:

1. Παραχώρηση επιπλέον υπουργείου/υπουργείων (πιθανότατα η μία περίπτωση να αφορά το Υπουργείο Γεωργίας αν και δεν λέχθηκε κάτι συγκεκριμένο), ή/και υφυπουργείων.

2. Διορισμό ατόμων προερχόμενων από το ΔΗΚΟ στα Δ.Σ. ημικρατικών οργανισμών, ιδιαίτερα μεγάλων οργανισμών, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή πολιτικής σε σημαντικούς τομείς, όπως για παράδειγμα της ενέργειας.

● Ξεκαθαρίστηκε επίσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ότι ο ανασχηματισμός που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα (χωρίς να διευκρινιστεί ακριβώς πότε) δεν θα είναι διευρυμένος αλλά θα αφορά μικρές στοχευμένες κινήσεις που θα γίνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την βελτίωση και την αποτελεσματικότερη παραγωγή πολιτικού έργου.

● Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των δύο πλευρών και όπως πληροφορούμαστε, συμφωνήθηκε ακόμα πιο συχνή επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο. Συγκεκριμένα, πέραν της εβδομαδιαίας συνάντησης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ και βουλευτών με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, συμφωνήθηκε όπως συναντώνται κάθε βδομάδα ή ακόμα και δύο φορές την εβδομάδα εάν υπάρχει περιθώριο, της ηγεσίας του ΔΗΚΟ με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας και τον καλύτερο συντονισμό.

Το κλίμα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ήταν ακόμα καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση και ήταν εμφανής η πρόθεση εκατέρωθεν για συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η επόμενη δοκιμασία αξιολόγησης είναι ασφαλώς η ανακοίνωση του ανασχηματισμού από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σημειώνεται ότι από πλευράς ΔΗΚΟ είναι σημαντικό η ενημέρωση των προθέσεων του Προέδρου πριν την επίσημη ανακοίνωση των διορισμών καθώς το συγκεκριμένο θέμα είναι που προκάλεσε εντάσεις στη μεταξύ τους σχέση κατά το παρελθόν.