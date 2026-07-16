Το τριήμερο 27 με 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο. Φέρνει μαζί του την ανώτατη ηγεσία του ΟΗΕ, δείγμα των προθέσεών του ως προς ζητήματα που θα συζητήσει με τους δύο ηγέτες κατά την παραμονή του στο νησί.

Σύμφωνα και με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ξένες πηγές ο Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και θα πραγματοποιήσει τις επαφές του το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ΓΓ του ΟΗΕ θα συνοδεύουν η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, καθώς και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά.

Αυτό που μέχρι στιγμής έγινε γνωστό είναι πως κατά την εδώ παραμονή του ο ΓΓ ΟΗΕ θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης προγραμματίζεται και τριμερής συνάντηση Γκουτέρες-Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν.

Επιπλέον, ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συναντηθεί με μέλη των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες θα είναι ο πρώτος ΓΓ του ΟΗΕ που επισκέπτεται την Κύπρο μετά το 2010 και την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο νησί ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν.

Από κυβερνητικής πλευράς, στη Λευκωσία, αυτό που έχει λεχθεί είναι πως η κυπριακή κυβέρνηση έτυχε βολιδοσκόπησης για ενδεχόμενη επίσκεψη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Απ’ εκεί και πέρα παραπέμπουν στον ίδιο το διεθνή οργανισμό για τις επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν την επίσκεψη.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμα επαφών της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες που μετακινήθηκε κατά λίγες ημέρες αργότερα και ως εκ τούτο δεν θεωρείται πιθανό η κ. Ολγκίν να έρθει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα έρθει και σε ενδεχόμενη επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο θα είναι παρούσα και η ίδια.