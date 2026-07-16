Πέραν από την πτυχή του διαλόγου μεταξύ υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων με αντικείμενο το σύστημα διορισμού και το τι τελικά θα ισχύσει το 2027, χρονιά που καταργείται ο κατάλογος διοριστέων εάν τα σημερινά δεδομένα δεν διαφοροποιηθούν, υπάρχει και μία άλλη. Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που επηρεάζεται σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί λύση και η αγωνία τους που μεγαλώνει όσο περνάει ο χρόνος.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το σχόλιο του γενικού γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέα Μαυράτσα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με επηρεαζόμενους εκπαιδευτικούς.

Όπως ο ίδιος σχολίασε σε ανάρτησή του, καθημερινά δέχεται αρκετά τηλεφωνήματα από εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, συμβασιούχους και αντικαταστάτες, που βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον τους, ενόψει της εφαρμογής της νομοθεσίας για την κατάργηση του Καταλόγου Διοριστέων το 2027.

«Κάποιοι άλλοι βρίσκονται ενώπιον σοβαρών διλημμάτων, καθώς καλούνται να αποφασίσουν εάν θα εγκαταλείψουν υφιστάμενη εργασία για να αποδεχθούν διορισμό στην εκπαίδευση, χωρίς να γνωρίζουν κατά πόσο μετά από ένα χρόνο θα βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας», επεσήμανε ο κ. Μαυράτσας, προσθέτοντας πως οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ζητούν εδώ και καιρό σαφείς απαντήσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει επίσημα και γραπτώς τη θέση και τις προθέσεις του.

Ταυτόχρονα, ο γενικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ θέτει και το θέμα ότι σε περίπτωση που το υπουργείο Παιδείας εφαρμόσει αυστηρά την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών στον Πίνακα Διορισίμων, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες στελέχωσης των σχολείων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα έχει αύριο συνάντηση με την υπουργό Παιδείας για το θέμα, με την οργάνωση των καθηγητών να αναμένει γραπτώς τις θέσεις του Υπουργείου.