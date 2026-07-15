Την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να καταθέσει στις εκπαιδευτικές οργανώσεις γραπτώς ένα περίγραμμα με τα σημεία και τις θέσεις του που αφορούν το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, ξεκαθάρισε χθες η αρμόδια υπουργός.

Κληθείσα να σχολιάσει την επιστολή της ΠΟΕΔ, με την οποία την ενημέρωσε ότι εάν δεν καταθέσει κάτι γραπτώς για το θέμα αυτές τις μέρες, δεν θα προσέλθει στη συνάντησή τους την Παρασκευή, η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε στον «Φ» ότι η μεθοδολογία της όλης διαδικασίας ήταν εξ αρχής γνωστή.

Σύμφωνα με την υπουργό, ήταν γνωστό ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, θα λάβουν γραπτώς ένα περίγραμμα των θέσεων στο τέλος του μήνα. Πρόσθεσε, ότι τώρα πραγματοποιούνται συναντήσεις για να παρουσιάσει το Υπουργείο νέα στοιχεία και σημεία, να ακούσει απόψεις και να προχωρήσει ο διάλογος. Στην επισήμανση, ότι η ΠΟΕΔ προειδοποιεί πως εάν δεν υπάρχει το σημείωμα δεν θα προσέλθει την Παρασκευή, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι είναι δικαίωμα της οργάνωσης να μην προσέλθει εάν αυτό επιθυμεί, ωστόσο διερωτήθηκε «πώς θα διεξαχθεί ο διάλογος για ένα τέτοιο ζήτημα όταν απουσιάζει το ένα μέρος».

Ερωτηθείσα για το τι τελικά θα πράξει η ΠΟΕΔ, η πρόεδρός της Μύρια Βασιλείου, ανέφερε στον «Φ» ότι εάν δεν υποβληθεί έγγραφο, δεν θα προσέλθει η Οργάνωση την Παρασκευή.