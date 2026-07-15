Εννέα χιλιοστών ήταν τα 13 φυσίγγια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι 43χρονου την ώρα που επιχειρούσε να εισέλθει στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ ο 43χρονος βρισκόταν στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αψίδα ελέγχου, εντοπίστηκαν στο τσαντάκι που είχε στην κατοχή του, αριθμός ύποπτων αντικειμένων που μοιάζουν με σφαίρες.

Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 13 φυσίγγια 9 χιλιοστών, για τα οποία έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Να σημειωθεί ότι σφαίρες 9 χιλιοστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστόλι ή αυτόματο όπλο.

Ακολούθησε έρευνα τόσο στη μοτοσικλέτα με την οποία μετέβη στο Δικαστήριο όσο και στην οικία του, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.