Τρεις μήνες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη Λεμεσό, με την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου, στη Γερμασόγεια και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένουν τις τελευταίες διευκρινίσεις από λειτουργούς κυβερνητικών τμημάτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση της υπόθεσης και να διαβιβάσουν το φάκελο στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Η κατάρρευση του κτηρίου, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου), στοίχισε τη ζωή στον 27χρονο Dex Stanley, μόνιμο ένοικο της πολυκατοικίας και στην επίσης 27χρονη Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες, η οποία είχε αφιχθεί στην Κύπρο λίγες ημέρες νωρίτερα και διέμενε σε διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πληροφορίες του «Φ» από την Αστυνομία αναφέρουν ότι έχουν ήδη παραδοθεί οι σημαντικότερες εκθέσεις και πορίσματα, τόσο από τον πραγματογνώμονα που διορίστηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού, όσο και από τον ιδιώτη πραγματογνώμονα που διενήργησε πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό της Αστυνομίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ενδεχομένως μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα δοθούν και οι διευκρινίσεις που ζήτησαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού. Όπως είχε αποκαλύψει σε προηγούμενο δημοσίευμά του ο «Φ», οι εκθέσεις, τα πορίσματα, οι γεωλογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις δειγμάτων που λήφθηκαν από διάφορα σημεία της οικοδομής, ανατέθηκαν σε καθηγητές πανεπιστημίου, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης και στη διαπίστωση κατά πόσο αυτή οφείλεται σε παραλείψεις των αρμόδιων Αρχών ή σε εξωγενείς παράγοντες, όπως μετατροπές, παρεμβάσεις ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εδώ και περίπου ένα μήνα η έκθεση με τα ευρήματα και το πόρισμα του εμπειρογνώμονα, ο οποίος είχε διοριστεί από τον ΕΟΑ Λεμεσού για τη διερεύνηση των αιτιών της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από τη συγκεκριμένη έκθεση προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, καθώς διαπιστώνεται ότι στην πολυκατοικία είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις και ανακαινίσεις, ενώ εντοπίζεται αστοχία, τόσο στο έδαφος, όσο και στις θεμελιώσεις.