Δεν διαβιβάστηκε εν τέλει σήμερα, Παρασκευή (24/4), στην Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης της διπλής τραγωδίας με την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια, καθώς προκύπτουν σημαντικές εξελίξεις.

Όπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού, που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας, έλαβε τα προηγούμενα 24ωρα οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε να ληφθούν εκ νέου καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας και από τους λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Αυτή τη φορά, όμως, οι καταθέσεις θα είναι ανακριτικές. Θα καταθέσουν, δηλαδή, ως ύποπτοι για ποινικά αδικήματα.

Με αυτά τα δεδομένα, τα εν λόγω πρόσωπα αναμένονται να ανακριθούν, καθώς θεωρούνται ύποπτα για τη διάπραξη αδικημάτων. Οι οδηγίες έχουν δοθεί τα προηγούμενα 24ωρα και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να περάσουν το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία θα πάρει κάποιες μέρες, καθώς πλέον τα εν λόγω πρόσωπα ενδέχεται να κατηγορηθούν και πρέπει να δώσουν τους δικούς τους ισχυρισμούς και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών αποφάσεων.

Όπως γράψαμε και σε προχθεσινό δημοσίευμα, οι ανακριτές θα προβούν σε εισηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ογκοδέστατο μαρτυρικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, το οποίο αφορά τις συνθήκες της κατάρρευσης και την τραγική απώλεια των δύο θυμάτων.