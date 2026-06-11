Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, με την οποία άφηνε να εννοηθεί ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και πως η υπογραφή της ήταν θέμα ωρών, αιφνιδίασε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν γνώριζε καμία επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε η πηγή στο CNNi, ούτε για οποιαδήποτε έγκριση συμφωνίας, κάτι που φαίνεται να αντικρούει τον ισχυρισμό του αμερικανού προέδρου.

Μετά από δύο συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν και την απειλή περαιτέρω επιθέσεων από τον Τραμπ, ο Νετανιάχου συγκάλεσε μια περιορισμένη συζήτηση για την ασφάλεια το βράδυ της Πέμπτης με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας και ορισμένους από τους υπουργούς του. Ο Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση σχετικά με την πιθανή συμφωνία ενώ συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση.

cnn.gr