Ο Ιωσήφ Κεσίδης συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού! Ο 21χρονος Κύπριος σφυροβόλος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, χαρίζοντας στην κυπριακή αποστολή την πρώτη της διάκριση στη φετινή διοργάνωση.

Με μια εξαιρετική βολή στα 76,97 μέτρα, ο Κεσίδης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ της Κοινοπολιτείας και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του κυπριακού στίβου.

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