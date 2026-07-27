Έξαλλος κατά του προσωπικού και των στελεχών του 70ου Τάγματος Μηχανικού, παρουσιάστηκε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε από το πεδίο βολής Καλού Χωριού κατά τη διάρκεια καταστροφής πυρομαχικών και επεκτάθηκε στις γύρω κοινότητες στη Λάρνακα.

Όπως ανέφερε ο κ. Πάλμας, υπήρχε πρωτόκολλο και οδηγία που απαγορεύει την καταστροφή πυρομαχικών και την εκτέλεση βολών κατά τους θερινούς μήνες, ενώ όπως τόνισε θα διερευνηθεί και εντός 10 ημερών η κοινή γνώμη θα γνωρίζει το τι συνέβη.

Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες, ο κ. Πάλμας υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν φέρει καμία ευθύνη και ότι αν προκύπτουν, θα τις αναλάβει ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του

Θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου για τον αντιεπαγγελματισμό που επιδείχθηκε κατά τη διάρκεια της καταστροφής βλημάτων RPG στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού Λάρνακας.

Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ήδη έχω διατάξει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες γύρω από τις οποίες εξελίχθηκε αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επίθετο. Και την ευθύνη της πυρκαγιάς την φέρει το 70ο Τάγμα Μηχανικού. Κάτω από τέτοιες συνθήκες 40 βαθμών κελσίου, ενώ απαγορεύονται τους θερινούς μήνες οι εκρήξεις βαρέων όπλων, προχώρησαν, και θα διερευνηθεί γιατί προχώρησαν για να καταστρέψουν αυτά τα βλήματα με τραγικά αποτελέσματα, ευτυχώς χωρίς να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και να καταστραφούν περιουσίες.

Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό δεν υποβαθμίζω ποσώς την ζημιά που κάναμε στις γύρω περιοχές και θα εξαντλήσω όλη την αυστηρότητα που προβλέπεται για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Εντός των ημερών να περιμένετε εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα.

Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο και τους μήνες που διεξάγονται οι καταστροφές πυρομαχικών, βεβαίως για να προχωρήσει το 70ο Τάγμα Μηχανικού σε αυτή την ενέργεια λογικά θα πρέπει να συνεννοήθηκε με το ΓΕΕΦ. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα για να διαφανεί επακριβώς τι συνέβη.

Όσον αφορά τις ευθύνες για την πυρκαγιά, ο κ. Πάλμας, δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να φορτώνει άμεσα την οποιαδήποτε ευθύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στον Υπουργό Άμυνας γύρω από αυτό το θέμα. Σε ότι αφορά ειδικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να τον αφήσουμε εντελώς έξω από αυτό το θέμα. Εαν τίθενται ζητήματα πολιτικών ευθυνών τότε θέλω να ξέρετε ότι με κάθε υπευθυνότητα θα τις αναλάβω, αν αυτό είναι αναγκαίο και θα δώσει λύση, το έχω αποδείξει και στο παρελθόν. Δεν βρίσκομαι κάτω από συναισθηματική φόρτιση χωρίς αυτό να εξυπακούεται ότι δεν είμαι θυμωμένος. Είμαστε εδώ και ο κάθε ένας από εμας μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του.

Για το τι συνέβη εκείνη την ώρα στο πεδίο βολής, ο Υπουργός εξήγησε ότι: Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της καταστροφής και έκρηξης δημιουργήθηκε μια κατάσταση η οποία έδωσε την δυνατότητα να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Όπως ανάφερε πρόκειται για έξι ρουκέτες RPG. Από τον Μάιο μέχρι σήμερα, απαγορεύονται να γίνονται είτε βολές είτε καταστροφές βλημάτων λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Είναι γιαυτό που είπα ότι πρέπει να γίνει έρευνα. Μέτρα πάντα λαμβάνονται στα πεδία βολής, αλλά από τη στιγμή που ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πρωταγωνιστής προκύπτουν και αυτά τα λάθη. Σε 10 μέρες θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και η κοινή γνώμη θα γνωρίζει τους λόγους που προκλήθηκε η πυρκαγιά.