Απίστευτη σύγκρουση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Τροχαίας Λεμεσού, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Συλά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε η Τροχαία Λεμεσού, φαίνεται ότι δύο οχήματα κινούνταν στην ίδια περιοχή και προέβαιναν σε επικίνδυνους ελιγμούς και μεταξύ τους «κόντρα». Όταν τα δύο οχήματα βρέθηκαν στην ίδια ευθεία και φαίνεται να επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, ένα από αυτά συγκρούστηκε με όχημα mazda, το οποίο επιχειρούσε να εισέλθει στην συγκεκριμένη οδό.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του mazda, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο χέρι και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία Λεμεσού αποτάθηκε ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του μαύρου οχήματος που φέρεται να εμπλέκεται στη σύγκρουση. Ωστόσο, το αίτημα δεν εγκρίθηκε από το Δικαστήριο.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων οδηγών, τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων σε σχέση με το περιστατικό.