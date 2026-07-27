Ο Μίλαν Τράικοβιτς το άξιζε και το πήρε! Ο κορυφαίος Κύπριος εμποδιστής κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 110 μέτρα με εμπόδια των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης.

Με μία εξαιρετική κούρσα, ο αθλητής του Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε σε 13.32, επίδοση που αποτελεί το φετινό ατομικό του ρεκόρ, και πανηγύρισε πανάξια το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας ακόμη μία λαμπρή σελίδα στην ήδη σπουδαία διαδρομή του.

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