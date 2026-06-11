Γλειφιτζούρια κάνναβης, παιδικά παιχνίδια γνωστών επωνυμιών που φέρονται να είναι απομιμήσεις, καθώς και αρώματα και γυαλιά ηλίου ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ενδοκοινοτικού φορτίου στη Λεμεσό.
Συγκεκριμένα, στις 10/6/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σε τυχαίο έλεγχο θαλάσσιου ενδοκοινοτικού φορτίου σε 3 εμπορευματοκιβώτια με προέλευση την Ελλάδα στα υποστατικά μεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό. Κατά τον φυσικό έλεγχο των πακέτων του ομαδοποιημένου φορτίου εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για περαιτέρω ελέγχους τα εξής εμπορεύματα:
- 1440 τεμάχια γλειφιτζούρια κάνναβης με διάφορες γεύσεις, κατακρατήθηκαν για έλεγχο και ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
- Αριθμός χαρτοκιβωτίων για 2 διαφορετικές παραλήπτριες εταιρείες που περιείχαν σημαντική ποσότητα παιδικών παιχνιδιών γνωστών επωνυμιών, τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβίαζαν Δ.Δ.Ι. Τα πακέτα κατακρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του Τελωνείου Λεμεσού για να γίνει η καταμέτρηση τους στην παρουσία των αντιπροσώπων των εταιρειών.
- 1 κιβώτιο το οποίο δηλώθηκε να περιέχει προσωπικά αντικείμενα ενώ βρέθηκε να περιέχει ποσότητα αρωμάτων και γυαλιών ηλίου, τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβίαζαν Δ.Δ.Ι. γνωστών επωνυμιών. Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη ήταν τα ίδια και αφορούσε ιδιώτη, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στην επιγραφή στο χαρτοκιβώτιο αναφερόταν ως παραλήπτρια η “Ιερά Μονή Ειρήνης Του Χρυσοβαλάντου”, κάτι που κίνησε περαιτέρω και τις υποψίες των εξεταστών του Τμήματος Τελωνείων.