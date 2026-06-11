Γλειφιτζούρια κάνναβης, παιδικά παιχνίδια γνωστών επωνυμιών που φέρονται να είναι απομιμήσεις, καθώς και αρώματα και γυαλιά ηλίου ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ενδοκοινοτικού φορτίου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στις 10/6/2025, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των κοινών ενεργειών για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σε τυχαίο έλεγχο θαλάσσιου ενδοκοινοτικού φορτίου σε 3 εμπορευματοκιβώτια με προέλευση την Ελλάδα στα υποστατικά μεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό. Κατά τον φυσικό έλεγχο των πακέτων του ομαδοποιημένου φορτίου εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν για περαιτέρω ελέγχους τα εξής εμπορεύματα: