Μάχη με πυρκαγιές δίνουν για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Αττάλεια της Τουρκίας, στην «τουρκική Ριβιέρα» στα παράλια της Μεσογείου.

Συνολικά 115 πυρκαγιές ξέσπασαν χθες στα νότια και δυτικά παράλια, που εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγων των ισχυρών ανέμων.

Turkey: A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla has spread to the Seydikemer–Fethiye highway. Strong winds are making it really difficult for the firefighters. pic.twitter.com/qmxa8vv8KG July 29, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, τον Ιμπραήμ Γιουμακλί, 110 από αυτές τέθηκαν σήμερα υπό πλήρη έλεγχο.

Ο υπουργός τόνισε ότι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν «εκτός δασών», πιθανόν σε αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί ούτε τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

YEMYEŞİL BÖLGE GRİYE BÜRÜNDÜ



👉 Muğla Seydikemer’deki orman yangınının yıkıcı izleri havadan görüntülendi… pic.twitter.com/Stjn03v1Us — Halk TV (@halktvcomtr) July 30, 2026

Μάλιστα, χθες, οι καπνοί από τα μέτωπα της Τουρκίας έφτασαν μέχρι τη Λέσβο, τη Χίο, τις Κυκλάδες και στη συνέχεια τμήματα της Κρήτης.

Καίγεται η «τουρκική Ριβιέρα»

Σύμφωνα με το Γραφείο Δασών της Τουρκίας (OGM) οι φωτιές που ξέσπασαν την Τετάρτη στην περιοχή του Τσανάκαλε και των στενών των Δαρδανελίων (δυτικά) «είναι υπό πλήρη έλεγχο»

Ωστόσο, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας γύρω από την πόλη Αντάλια (Αττάλεια) και κατά μήκος της «κυανής ακτής», με χιλιάδες πυροσβέστες να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.

Firefighters were tackling multiple forest fires in four of Turkey’s western provinces Thursday, the state-run Anadolu news agency reported. pic.twitter.com/IhGFEYqWN8 — euronews (@euronews) July 30, 2026

Τα μέτωπα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, σύμφωνα με το

OGM, βρίσκονται στον άξονα «Αττάλειας-Αλάνιας» και «Μούγλων-Φετίγε», κατά μήκος των νοτίων παραλίων της Μεσογείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι και ο καύσωνας δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στην περιοχή των Μούγλων, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική ζώνη πριν επεκταθεί στο δάσος. Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση περίπου 200 ανθρώπων, καθώς και ασθενών από τοπικό νοσοκομείο.

Συνολικά, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 20 αεροσκάφη, 58 ελικόπτερα, 420 πυροσβεστικά οχήματα, σχεδόν 200 βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου, καθώς και σχεδόν 1.000 φορτηγά.

Η Άγκυρα έστειλε πρόσφατα δύο αεροσκάφη Air Tractor κατά των πυρκαγιών στην Ισπανία και άλλα δύο στη Γαλλία, δύο χώρες που είναι αντιμέτωπες με μεγαφωτιές λόγω της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.

Η Τουρκία, όπου το 2025 ξέσπασαν δύο μεγάλες πυρκαγιές λόγω της ξηρασίας, είχε γλιτώσει μέχρι τώρα από την πύρινη λαίλαπα χάρη στις βροχές και στις άφθονες χειμερινές χιονοπτώσεις που γέμισαν τα φράγματα και προστάτευσαν τη βλάστηση.

Επίσης, από τις αρχές του καλοκαιριού, η πρόσβαση στα πιο εκτεθειμένα δάση έχει απαγορευθεί.

iefimerida.gr