Δεκάδες πύρινα μέτωπα καίνε την Τουρκία εν μέσω πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών, παρόμοιες με αυτές που επικρατούν και στην Ελλάδα.

Φωτιές καίνε εκτάσεις πρασίνου όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και την γειτονική Τουρκία. Τα μέτωπα είναι δεκάδες, με τα σοβαρότερα να εντοπίζονται στις επαρχίες Μούγλα και Αττάλεια, όπου έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης οικισμών και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Turkey: A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla has spread to the Seydikemer–Fethiye highway. Strong winds are making it really difficult for the firefighters. pic.twitter.com/qmxa8vv8KG July 29, 2026

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν χιλιάδες πυροσβέστες, εναέρια μέσα και εθελοντές, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και παρατεταμένη ξηρασία, ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

🚨 Forest fire in Seydikemer, Muğla, Türkiye.



Firefighting efforts are ongoing as crews continue battling the fast-moving blaze.



A total of 121 homes have been evacuated, and 202 residents have been relocated to safe areas.



The Seydikemer–Antalya highway has been closed to… pic.twitter.com/cy9E8IO1Pv July 29, 2026

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του τουρκικού υπουργείου Γεωργίας και Δασών, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, ενώ συνδράμουν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές και βαρέα μηχανήματα.

JUST IN – Wildfire in southwestern Turkey forces evacuations, closes highway pic.twitter.com/qq4Wcj4pLA July 29, 2026



Στο μεγαλύτερο από τα μέτωπα, στην περιοχή Σέιντικεμερ στα Μούγλα, οι τουρκικές αρχές ανέφεραν ότι επιχειρούν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ, στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος, διευκρίνισε η νομαρχία. Οι αρχές έκριναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους, καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου.

Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη δασώδη περιοχή του Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.

iefimerida.gr