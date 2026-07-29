Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται από προχθές το Υπουργείο Άμυνας, η Εθνική Φρουρά και ολόκληρη η ιεραρχία του στρατεύματος, για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12:40 το μεσημέρι στο πεδίο βολής Καλού Χωριού και είχε ως αποτέλεσμα να επεκταθεί και να κάψει έκταση 120 εκταρίων (1,2 χιλιομέτρων) άγριας βλάστησης.

Η γενικότερη συζήτηση, εστιάζεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Εθνική Φρουρά, προχώρησε στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δηλαδή στην καταστροφή πυρομαχικών, ενώ αναφορές γίνονται και στην πάγια διαταγή που ισχύει κάθε χρόνο για την περίοδο των θερινών μηνών. Η συγκεκριμένη διαταγή, διευκρινίζει ρητώς, πως «καμιά βολή δε θα εκτελείται εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΓΕΕΦ».

Όπως υποστηρίζουν πηγές από το ΓΕΕΦ, οι σχετικές εγκρίσεις εξασφαλίστηκαν από το 70 Τάγμα Μηχανικού, αφού η θερμοκρασία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και την επίμαχη χρονική στιγμή που τοποθετείται από τις 12:00 μέχρι τη 13:00, δεν υπερέβαινε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα τη συγκεκριμένη ώρα η θερμοκρασία κυμαινόταν στους 34 βαθμούς , όπως καταφαίνεται και από τα μετεωρολογικά δεδομένα της συγκεκριμένης ημέρας. Σημειώνεται επίσης ότι στο σημείο βρισκόταν επίσης δύναμη πυρασφάλειας.

*Επίσημα στοιχεία από το Τμήμα Μετεωρολογίας

Μετεωρολογικά δεδομένα 27ης Ιουλίου τις επίμαχες ώρες από το cy.freemeteo.com

Μεγάλο πρόβλημα τα πεδία βολής

Τα πεδία βολής είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. Από το ΓΕΕΦ εκφράζεται έντονος προβληματισμός, αφού ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Στρατεύματος διεξάγεται καθημερινά στα πεδία βολής.

Όπως είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Επιτροπής Άμυνας στις 16 Οκτωβρίου 2025, μεγάλο πρόβλημα, αποτελούν οι αναπτύξεις γύρω και κοντά στα πεδία βολής και τα στρατόπεδα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Τσέρι όπου πεδίο βολής τέμνεται από οικιστική ζώνη. Σε άλλη περίπτωση η Εθνική Φρουρά εξασφάλισε περιοχή πλησίον του χωριού Μαρόνι για την δημιουργία πεδίου βολής, κάτι το οποίο δεν έγινε εξαιτίας ανάπτυξης ξενοδοχειακής μονάδας.

Οι κοινότητες περιμετρικά του πεδίου βολής Καλού Χωριού, δικαίως διαμαρτύρονται αφού στο παρελθόν, από θαύμα δε σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η Πολιτεία θα πρέπει να αποφασίσει και να εξασφαλίσει εκτάσεις για πεδία βολής, που ούτε θα αποτελούν πρόβλημα για τις κοινότητες, ενώ παράλληλα θα μπορεί η Εθνική Φρουρά να εκτελεί το έργο της. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου την Επιτροπή Άμυνας, αφού ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα και βουλευτής Λευκωσίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και η βουλεύτρια Λευκωσίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, υπέβαλαν πρόταση στην Επιτροπή, για την εξέταση με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου, των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τους κοινοτάρχες των κοινοτήτων, ούτως ώστε να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά.