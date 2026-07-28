Σε «βατερλό» τείνει να μετατραπεί το πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα για την Εθνική Φρουρά, αφού μετά την απώλεια 13,6 κιλών μείγματος ΤΝΤ τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης για την καταστροφή πυρομαχικών από τον 20ο Λόχο Μηχανικού, χθες το 70 Τάγμα Μηχανικού προκάλεσε πυρκαγιά η οποία απείλησε τις γύρω κοινότητες καθώς και δασικές εκτάσεις, ξανά κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την καταστροφή ρουκετών RPG.

Όπως ανέφερε και στις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας το συγκεκριμένο Τάγμα φέρει ακέραια την ευθύνη για την μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε, αφού δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν καταστροφές πυρομαχικών αυτό το διάστημα.

Όπως πληροφορείται το Philenews, δεν πρόκειται για μια απλή οδηγία, αλλά για πάγια διαταγή που εφαρμόζεται κάθε χρόνο και προβλέπει την αναστολή των βολών και των καταστροφών πυρομαχικών κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Αυτό που ξεκαθαρίζεται από το ΥΠΑΜ, είναι πως δεν ήταν εις γνώση του η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Παρ’ όλα αυτά είναι ξεκάθαρο, ότι το 70 Τάγμα Μηχανικού δεν μετέβη αυτοβούλως στο πεδίο βολής και ότι υπήρξε ενδότερη συνεννόηση στην Εθνική Φρουρά. Μάλιστα στο σημείο υπήρχαν μέλη και μέσα πυρασφάλειας, μια τακτική που ακολουθείται σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Αυτό που θα διερευνηθεί από το ΓΕΕΦ και το Υπουργείο Άμυνας, πέραν της μη εφαρμογής της πάγιας διαταγής, η οποία προέβλεπε ρητώς την απαγόρευση καταστροφής πυρομαχικών και εκτέλεσης βολών κατά τους θερινούς μήνες, είναι ο τρόπος με τον οποίο η πυρκαγιά ξέφυγε από το αρχικό σημείο, παρά τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, και επεκτάθηκε προς τις γύρω κοινότητες.

Υπήρξαν, επίσης, πληροφορίες ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή δεν προσέγγισαν την εστία της πυρκαγιάς μέσω του πεδίου βολής, λόγω της επικινδυνότητας που εγκυμονούσε η πιθανή παρουσία μη εκραγέντων πυρομαχικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η πυρκαγιά να επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα, εξαιτίας επίσης και της ξηρής βλάστησης. Πρόσθετο εμπόδιο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης αποτέλεσαν οι ανεμογεννήτριες στην περιοχή, καθώς περιόριζαν τη δυνατότητα των πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς να προσεγγίσουν με χαμηλές βυθίσεις το μέτωπο της πυρκαγιάς και να πραγματοποιήσουν εύστοχες ρίψεις νερού.

Το σκηνικό αυτό, ευνόησε την πυρκαγιά η οποία προσέγγισε τις κοινότητες Αγία Άννα και Ψευδά, ωστόσο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστικής του Τμήματος Δασών και των εθελοντών, η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα.