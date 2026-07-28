Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά αδικήματα κατά παράβαση του περί πρόληψης και της καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους, που διαπράχθηκαν στις 23/07/2026 στο στάδιο ΑΕΚ Αρένα, κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας – Beitar Jerusalem.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το TΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.