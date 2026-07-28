Ανοικτή επιστολή προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ απευθύνει η Επιτροπή Μητρώου και Συνεδρίων, ενόψει της επικείμενης συνεδρίας για επικύρωση των εισηγήσεων του Πολιτικού Γραφείου, που συνεδρίασε στις 22 Ιουλίου 2026.

Στην επιστολή της, η Επιτροπή καλεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής «να αποτρέψουν τον επιχειρούμενο εκτροχιασμό της θεσμικής λειτουργίας του κόμματος» και να διασφαλίσουν την υλοποίηση των αποφάσεων του πρόσφατου Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αποφάσεις του Συνεδρίου περιλαμβάνουν την άρση όλων των διαγραφών που έγιναν από το 2015 και μετά, την εξυγίανση του Μητρώου Μελών, τη διενέργεια Καταστατικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο και Εκλογικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο, καθώς και τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου και οργανωτικής ανασυγκρότησης.

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι είχε ανατεθεί σε πενταμελή επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο του κόμματος, η ευθύνη για προώθηση της εξυγίανσης του Μητρώου Μελών και του προγραμματισμού των δύο συνεδρίων.

Στην επιστολή διατυπώνεται ακόμη ο ισχυρισμός ότι τα πρακτικά του συνεδρίου αποτελούν «προϊόν μεθοδευμένης παραποίησης», ενώ υποστηρίζεται ότι η υπογραφή τους από τον Πρόεδρο, καθώς και η μετέπειτα παραίτησή του, ήταν αποτέλεσμα «εκβιαστικής πίεσης» από πρόσωπα που, κατά την Επιτροπή, επιδιώκουν να διατηρηθεί το κόμμα σε εσωστρέφεια.

Ενόψει της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 για ανάδειξη Προέδρου της ΕΔΕΚ, η Επιτροπή ζητά όπως τα Μητρώα Μελών από το 2015 και μετά παραδοθούν άμεσα στην Επιτροπή Μητρώου και Συνεδρίων, όπως αυτή ορίστηκε από το Έκτακτο Συνέδριο, με σκοπό την ενοποίηση και εξυγίανσή τους.

Όπως σημειώνει, η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της δημοκρατικότητας και της νομιμότητας της εκλογικής διαδικασίας.

Καταλήγοντας, η Επιτροπή αναφέρει ότι συνεχίζει να εργάζεται στη βάση των όρων εντολής του Έκτακτου Συνεδρίου και θεωρεί πρωταρχική υποχρέωση των συλλογικών οργάνων του κόμματος να πράξουν το ίδιο, ώστε να διασφαλιστεί η θεσμική και δημοκρατική λειτουργία της ΕΔΕΚ.