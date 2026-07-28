Από την ώρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα ξεκίνησαν ξανά οι συζητήσεις, που επαναλαμβάνονται επικαιρικά τα τελευταία εννιά χρόνια. Για το Πλαίσιο Γκουτέρες, για το «εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα»… Κι ο καθένας τα παρουσιάζει όπως θέλει. Όπως βολεύει την μικροπολιτική του. Ακόμα κι αυτή την ώρα!

Για να είμαστε, λοιπόν, τουλάχιστον ενημερωμένοι, αναμένοντας τη νέα κινητικότητα, επιλέγω να αναδημοσιεύσω εδώ λόγια του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Είναι απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε στον Φρίξο Δαλίτη και δημοσιεύτηκε στον Φιλελεύθερο στις 12/2/2024. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι είναι αυτό το Πλαίσιο Γκουτέρες, αλλά ιδίως πού μείναμε στο Κραν Μοντάνα και τι είναι αυτό που οδήγησε στο ναυάγιο. Ο κ. Μαυρογιάννης μιλά ως αυτόπτης μάρτυρας και όχι ως κομματάρχης που ενημερώθηκε από τρίτους, Νορβηγούς, Τούρκους ή άλλους. Ιδού:

– Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ως στρατηγική η συμφωνία το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ;

– Όχι ακριβώς. Θα μπορούσε όμως όπως δοκίμασε ο ΓΓ την τελευταία νύχτα να κάνει, όλοι μαζί να καταγράψουμε και να συντάξουμε ένα προσχέδιο στρατηγικής συμφωνίας. Όλοι μαζί με βάση το τι είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και με βάση όλη την δουλειά που έγινε.

– Όχι το πλαίσιο ως πλαίσιο δηλαδή;

– Θα διαμορφώναμε ένα κείμενο με βάση τις εισηγήσεις του ΓΓ, τα έξι σημεία. Ξέρετε, λέγονται διάφορες ανακρίβειες. Ο ΓΓ δεν ήρθε ποτέ να δώσει γραπτώς ένα πλαίσιο. (…) Μόνο την τελευταία νύχτα αφ’ ενός έδωσε γραπτή εισήγηση για το επιμέρους θέμα της εφαρμογής επειδή το είχε θέσει ως προαπαιτούμενο στην εισήγηση του για κατάργηση των εγγυήσεων. Στο τέλος ζήτησε να δοκιμάσουμε να συντάξουμε κάτι όλοι μαζί που αν το συμφωνήσουμε, θα αποτελέσει στρατηγική συμφωνία. Γι’ αυτό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το ποιο είναι το πλαίσιο κλπ. Όλα αυτά που λέγονται είναι παραπλανητικά. Ο ΓΓ είπε κάποιες σκέψεις στις 30 Ιουνίου σε διάφορες συζητήσεις που είχε. Στο τέλος τις είπε πιο οργανωμένα στο δείπνο ως πακέτο έξι σημείων. Την επόμενη ημέρα ενώ όλοι συμφωνήσαμε να δουλέψουμε πάνω στις ιδέες του ΓΓ, διαφάνηκε ότι δεν είχαμε όλοι την ίδια αντίληψη και την ίδια ερμηνεία. Δοκίμασαν υπηρεσιακοί των Ηνωμένων Εθνών να αποδώσουν γραπτώς, αλλά η πρόχειρη καταγραφή που έκαναν, δεν θεωρήθηκε σωστή από κανένα. Στη συνέχεια μας δοθήκαν διευκρινήσεις από τον ΓΓ. Ήταν μια ζωντανή διαδικασία και μόνο στο τέλος ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε να δοκιμάσουμε να καταγράψουμε το απαύγασμα και να συντάξουμε σχέδιο στρατηγικής συμφωνίας

– Αυτά τα έξι σημεία στα οποία γίνεται αναφορά δεν είναι καταγεγραμμένα;

– Όχι, δεν δόθηκαν γραπτώς από τον ΓΓ. Αναφέρονται περιγραφικά στην έκθεση του ΓΓ της 28 Σεπτεμβρίου 2017.

– Και την κρίσιμη νύκτα φτάσαμε στο θέμα των Εγγυήσεων και δεν προχωρήσαμε…

– Ναι μόλις ξεκίνησε ο ΓΓ να λέει για την κατάργηση των Εγγυήσεων, είπε ο Αναστασιάδης, άμεση κατάργηση, είπε ο ΓΓ ναι, και απάντησε ο Τσαβούσογλου λέγοντας πώς δεν δέχεται.

– Ήταν λάθος λένε κάποιοι η παρέμβαση Αναστασιάδη που είπε για άμεση κατάργηση των εγγυήσεων τη δεδομένη στιγμή.

– Όχι, δεν ήταν λάθος. Αυτό είχε προτείνει ο ΓΓ και το διευκρίνισε. Το θέμα ήταν ότι ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι δεν δέχεται κατάργηση των Εγγυήσεων, παρά μόνο μελλοντική αναθεώρηση του συστήματος. Ο ΓΓ του ΟΗΕ του είπε: «Συγγνώμη, μου είπες ότι δεν θα το πρότεινες εσύ αλλά αν το πρότεινα εγώ θα το αποδεχόσουν μέσα στα πλαίσια όλου του πακέτου». Ο Τσαβούσογλου επέμενε λέγοντας: «Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Εγώ απλά εξέφρασα ετοιμότητα να συζητήσω το πακέτο». Και πρόσθεσε, χωρίς να πει τίποτε άλλο ο ΓΓ του ΟΗΕ, πώς τα στρατεύματα πού θα μείνουν, θα πρέπει να μείνουν για πάντα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση. Μπορεί να ήταν κακό το κλίμα, μπορεί να λέγονται διάφορα, αλλά η ουσία αυτή είναι. Δεν ήταν τέτοια η μετακίνηση της τουρκικής πλευράς που να μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία. Δεν ήταν όμως και τέτοια που δεν θα επέτρεπε τη συνέχιση της διαδικασίας, κάτι για το οποίο, όπως είπα πιο πάνω, όλοι έχουμε ευθύνη.