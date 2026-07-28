Άδοξο τέλος είχε η χθεσινοβραδινή συνεδρία της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, που ασχολήθηκε με το θέμα της εναρμόνισης των σχεδίων υπηρεσίας του Δήμου Πάφου με τα αντίστοιχα της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Οι δημοτικές ομάδες του ΔΗΚΟ, του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και του ΕΛΑΜ αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες από την ολομέλεια, αποδίδοντας απαράδεκτες και προσβλητικές συμπεριφορές από συναδέλφους τους.

Το πρόβλημα σύμφωνα με τις πληροφορίες παρατηρείται εδώ και αρκετό καιρό, μετά τα όσα συνέβησαν με τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου υποστηρίζουν ότι από συγκεκριμένα μέλη του σώματος είναι συνεχή τα περιστατικά προσβλητικών συμπεριφορών και λεκτικών επιθέσεων κατά συναδέλφων τους όταν διαφωνούν σε θέματα που συζητούνται.

Η χθεσινοβραδινή κορύφωση του προβλήματος, που οδήγησε στην ομαδική αποχώρηση της πλειοψηφίας της ολομέλειας, ακολούθησε την υπερψήφιση κατά πλειοψηφία του σχεδίου υπηρεσίας για την τροχονομική υπηρεσία. Η ψήφιση αυτή, που έγινε στην παρουσία και εκπροσώπου της Ένωσης Κοινοτήτων, έγινε με την πρόνοια της προυπόθεσης 18ετούς υπηρεσίας για την προαγωγή, ενώ η μειοψηφία ζητούσε να ισχύσει πρόνοια 16ετούς προυπηρεσίας.

Οι αποχωρήσαντες κατάγγειλαν απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά από μειοψηφίσαντα δημοτικό σύμβουλο μετά την απόφαση, γεγονός, υποστήριξαν που ακολουθεί αντίστοιχες συμπεριφορές του ίδιου συμβούλου τους τελευταίους μήνες.

Η αποχώρηση των δημοτικών συμβούλων ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ είχε ως αποτέλεσμα να τερματισθεί η συνεδρία μετά την ψήφιση του σχεδίου υπηρεσίας για τους τροχονόμους.