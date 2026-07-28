Σε αναβάθμιση των υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων με την τοποθέτηση ειδικών σταχτοδοχείων με άμμο, με στόχο την καθαριότητα, την αποφυγή εστιών πυρκαγιάς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, προχώρησε ο Δήμος Πάφου.

Μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων, Άγγελος Ονησιφόρου, τόνισε ότι με αυτή την παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να απορρίπτουν με ασφάλεια τα αποτσίγαρα, αποφεύγοντας να τα πετούν στο έδαφος ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων, όπου πολλές φορές προκαλούνται μικρές εστίες φωτιάς.

Παράλληλα το επόμενο διάστημα, ανακοίνωσε, θα τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο κέντρο της πόλης, σε σημεία με αυξημένη διέλευση πολιτών και επισκεπτών.

Μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή, ασφαλή και όμορφη, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.