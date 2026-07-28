Διαρροή υγραερίου μετά από τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται για τη διαχείριση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 04:48 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου».

Τα μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διαχείριση του κυλίνδρου υγραερίου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες, πριν αυτός παραληφθεί από υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκε.

Τη σκηνή ανέλαβε η Αστυνομία.