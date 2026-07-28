Αυξήσεις έως και 4,7 σεντ το λίτρο – Εκτοξεύτηκε κατά 22,7 σεντ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης από τον Φεβρουάριο

Συνεχίζεται η ανοδική τροχιά στις λιανικές τιμές των καυσίμων στην κυπριακή αγορά, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κατά το τελευταίο δεκαήμερο καταγράφηκαν νέες αισθητές αυξήσεις σε όλα τα βασικά είδη καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση με 4,7 σεντ/λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων σημείωσε άνοδο κατά 3,6 σεντ/λίτρο.

Με βάση τη διαμόρφωση των τιμών χθες (27/7/2026) παγκύπρια, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 είναι €1,517/λίτρο, φθηνότερη τιμή €1,428/λίτρο και ακριβότερη €1,612/λίτρο. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι €1,637/ λίτρο με τη φθηνότερη €1,548/ λίτρο και την ακριβότερη €1,792/ λίτρο. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι €1,378/ λίτρο με τη φθηνότερη €1,304/ λίτρο και την ακριβότερη €1,475/ λίτρο.

Παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των φθηνότερων και ακριβότερων πρατηρίων, η οποία στην αμόλυβδη 95 φθάνει τα 18,4 σεντ/λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης τα 24,4 σεντ/λίτρο.

Η ανησυχία γίνεται εντονότερη αν αναλυθεί η πορεία των τιμών σε βάθος πενταμήνου. Σε σύγκριση με τις 27 Φεβρουαρίου 2026, οι μέσες τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 22,7 σεντ/λίτρο, η τιμή της αμόλυβδης 95 κατά 20,3 σεντ/λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική αύξηση είναι 42,9 σεντ/λίτρο.