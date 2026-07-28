Του Yue Wang

Ο Zhu Yiming, πρόεδρος του κινεζικού γίγαντα κατασκευής τσιπ μνήμης CXMT, πρόσθεσε περισσότερα από 12 δισ. δολάρια στην προσωπική του περιουσία, μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης τη Δευτέρα. Η μετοχή “εκτινάχθηκε” άνω του 500%, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αποκτήσουν συμμετοχή σε μια εταιρεία που, από σχεδόν άγνωστη, εξελίχθηκε σε ανταγωνιστή κολοσσών όπως η Samsung και η Micron στην εγχώρια αγορά, χάρη στην έκρηξη της ζήτησης που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ο 54χρονος πρόεδρος κατέχει μικρό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία, η οποία πλέον είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στην ηπειρωτική Κίνα βάσει χρηματιστηριακής αξίας. Ο Zhu, ο οποίος σπούδασε στις ΗΠΑ και είναι μόνιμος κάτοικος Σιγκαπούρης, διαθέτει επίσης μετοχές στην GigaDevice, μια ακόμη εισηγμένη στη Σαγκάη εταιρεία κατασκευής τσιπ, την οποία ίδρυσε το 2004. Συνολικά, η καθαρή του περιουσία ανέρχεται πλέον στα 15,9 δισ. δολάρια.

Με χρηματιστηριακή αξία που πλέον φτάνει τα 3,7 τρισ. γιουάν (546,4 δισ. δολάρια), η εντυπωσιακή άνοδος της CXMT ήταν αναμενόμενη, σύμφωνα με τον Shen Meng, διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής τράπεζας boutique Chanson & Co. με έδρα το Πεκίνο. Ο ενθουσιασμός των επενδυτών έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς η εταιρεία θεωρείται σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας, στην πρώτη γραμμή της ολοένα και πιο έντονης τεχνολογικής αντιπαλότητας μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ. “Η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να ευνοεί τη μελλοντική ανάπτυξη της CXMT”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην Ασία μέχρι στιγμής φέτος, και πριν από την άσκηση της επιλογής υπερκατανομής μετοχών, η εταιρεία με έδρα τη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι, άντλησε 57,9 δισ. γιουάν (8,6 δισ. δολάρια) τον Ιούλιο, διαθέτοντας περίπου 6,7 δισεκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 8,7 γιουάν ανά μετοχή. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η CXMT σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας, καθώς και για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D).

Η Κίνα καλλιεργεί τέτοιους εγχώριους “εθνικούς πρωταθλητές”, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο της δικής της τεχνολογικής αλυσίδας εφοδιασμού. Η CXMT, που ιδρύθηκε το 2016, έχει μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων της το China Integrated Circuit Industry Investment Fund (γνωστό και ως Big Fund), τη δημοτική κυβέρνηση της Χεφέι και τη μονάδα cloud computing της Alibaba. Εν μέσω υψηλών δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, η εταιρεία κατανάλωσε δισεκατομμύρια δολάρια και υπέστη σημαντικές ζημίες. Μόλις πέρυσι κατέγραψε τα πρώτα της κέρδη, καθώς η ζήτηση για τσιπ μνήμης από τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τις πωλήσεις της.

Τα τσιπ μνήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές και κινητά, αποθηκεύουν επίσης τα δεδομένα που χρειάζονται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς παγκοσμίως επιταχύνεται η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα data centers, η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά, προκαλώντας έλλειψη, την οποία ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Kwak Noh-Jung, εκτιμά ότι θα συνεχιστεί και μετά το 2030. Ο νοτιοκορεατικός κολοσσός πραγματοποίησε επίσης μια εντυπωσιακή εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον Ιούλιο, αντλώντας ρεκόρ 26,5 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η CXMT συγκαταλέγει μεταξύ των πελατών της κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς του διαδικτύου, όπως οι Alibaba, ByteDance και Tencent, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της δελτίο. Προμηθεύει επίσης κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών, από τη Lenovo έως τη Xiaomi. Πέρυσι, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,9 δισ. γιουάν επί εσόδων 61,8 δισ. γιουάν. Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Morningstar, περισσότερο από το 97% των πωλήσεών της προήλθε από την ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Για το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία εκτιμά ότι οι πωλήσεις της θα “εκτιναχθούν” έως και κατά 677,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 120 δισ. γιουάν, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να “απογειωθούν” έως και κατά 2.544,2%, αγγίζοντας τα 57 δισ. γιουάν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η CXMT, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Apple, έχει πλέον εξελιχθεί στον τέταρτο μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιπ μνήμης στον κόσμο με βάση το μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Κατά το α’ τρίμηνο του 2026, η εταιρεία κατείχε το 8% της παγκόσμιας αγοράς, πίσω από τη Micron με 22%, τη SK Hynix με 29% και τη Samsung με 38%.

Ωστόσο, ο Neil Shah, αντιπρόεδρος έρευνας της Counterpoint Research, προειδοποιεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει “ένα τεχνολογικό χάσμα μιας ολόκληρης γενιάς” μεταξύ της CXMT και των τριών παγκόσμιων ηγετών του κλάδου όσον αφορά τα πιο προηγμένα τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (High Bandwidth Memory – HBM). Παρ’ όλα αυτά, ο Zhu φαίνεται αποφασισμένος να καλύψει αυτή τη διαφορά.

Ο επιχειρηματίας σπούδασε Ηλεκτρονική Μηχανική στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook, αφού προηγουμένως είχε αποκτήσει πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Φυσική από το κινεζικό Πανεπιστήμιο Tsinghua. Στη συνέχεια, εργάστηκε στη Silicon Valley, αρχικά ως μηχανικός στην iPolicy Networks και κατόπιν ως project manager στη Monolithic System Technologies.

Σύντομα, όμως, ο Zhu θέλησε να επιστρέψει στην Κίνα, καθώς πίστευε ότι οι ευκαιρίες στην πατρίδα του ήταν πολύ μεγαλύτερες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευση του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Tsinghua. Ο βασικός λόγος ήταν ότι εκείνη την εποχή η Κίνα εξαρτιόταν από εισαγωγές για περισσότερο από το 90% των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούσε.

Η πρώτη εταιρεία του δισεκατομμυριούχου ήταν η GigaDevice, η οποία κατασκευάζει τσιπ μνήμης τύπου flash. Αργότερα επιλέχθηκε για να αναλάβει τη διοίκηση της CXMT, με την υποστήριξη της δημοτικής κυβέρνησης της Χεφέι.

Η Χεφέι, που βρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, η οποία στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο το Πεκίνο ή η Σαγκάη. Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της SemiAnalysis που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, αποτελεί “ένα από τα καλύτερα παραδείγματα” του λεγόμενου patient capital (“μακροπρόθεσμου κεφαλαίου”) της Κίνας, δηλαδή επενδυτικών κεφαλαίων που επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή στις ζημίες και επενδύουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ερευνητική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια αναφέρει ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διάσωση της τότε προβληματικής αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων Nio από τη Χεφέι, καθώς και τη στήριξη που παρείχε στην κατασκευάστρια οθονών BOE Technology Group.

Η εν λόγω χρηματοδότηση έδωσε στον Zhu την οικονομική ισχύ που χρειαζόταν για να μπορέσει να επεκτείνει την εταιρεία. Σύμφωνα με την έκθεση της SemiAnalysis, η CXMT αγόρασε μεγάλο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τη γερμανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Qimonda, η οποία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Παράλληλα, προσέλαβε μηχανικούς από όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για να οικοδομήσει την CXMT.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, κυρίως χάρη στον κύκλο αυξημένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τη SemiAnalysis. Η ερευνητική εταιρεία εκτιμά ότι η CXMT θα πραγματοποιήσει φέτος πωλήσεις άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η αναλύτρια της Morningstar, Jing Jie Yu, επισημαίνει σε έκθεσή της τον Ιούλιο ότι η κινεζική εταιρεία ενδέχεται να δυσκολευτεί να προσελκύσει σημαντικό αριθμό πελατών στο εξωτερικό, καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά.

“Δεν αναμένουμε ότι η εταιρεία θα κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς μνημών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του τεχνολογικού χάσματος σε σχέση με τους παγκόσμιους ηγέτες. Το χάσμα αυτό οφείλεται στους περιορισμούς στην πρόσβαση σε εξοπλισμό κατασκευής τσιπ, καθώς και στις γεωπολιτικές εντάσεις που περιορίζουν τη διεθνή υιοθέτηση των προϊόντων της”, έγραψε η αναλύτρια.

Forbes