Οι ζημιές που προκλήθηκαν στους παραγωγούς της επαρχίας Πάφου λόγω του περονόσπορου που έπληξε φέτος της καλλιέργειες, είναι πολύ σοβαρότερο από τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό υποστηρίζει ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, καλώντας τους αρμόδιους σε άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης και σε επίσπευση των διαδικασιών αποζημιώσεων.

Ο κ. Σαββίδης τονίζει ότι σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 16 Ιουλίου στην δική του επιστολή της 2ας Ιουνίου, το Υπουργείο αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους μέχρι τότε ελέγχους, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένης έκτασης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων και η εφαρμογή των απαραίτητων ψεκασμών από τους αμπελουργούς ανέκοψαν την περαιτέρω εξάπλωση του περονοσπόρου, ενώ σημειώνει ότι τα οριστικά συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.

Σε νέα παρέμβασή του προς το Υπουργείο Γεωργίας μετά την εξέλιξη αυτή, ο βουλευτής Πάφου επισημαίνει ότι η εικόνα που μεταφέρουν οι ίδιοι οι αμπελουργοί, καθώς και οι συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις και οι πληροφορίες που λαμβάνει συνεχώς, αποδεικνύουν ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες και έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς.

Για τον λόγο αυτό, τονίζει, ζήτησα την άμεση επανεκτίμηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επίσπευση όλων των διαδικασιών, ώστε οι πληγέντες αμπελουργοί να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό.

Οι άνθρωποι της υπαίθρου χρειάζονται έμπρακτη στήριξη και όχι καθυστερήσεις, η Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των παραγωγών και να διασφαλίσει ότι όσοι υπέστησαν ζημιές θα αποζημιωθούν δίκαια και έγκαιρα, αναφέρει, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα και να ασκεί κάθε δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, μέχρι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πληγέντες αμπελουργοί θα τύχουν της στήριξης που δικαιούνται.