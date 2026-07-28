Η Petrolina Electric ανέλαβε τον προγραμματισμό, την ένταξη στην Αγορά, τις δηλώσεις (forecasting and nominations) και τη συνεχή λειτουργία και έλεγχο του συστήματος αποθήκευσης στο έργο Pavlina Memorial Energy Park. Μιας υβριδικής πλέον μονάδας ΑΠΕ που συνδυάζει Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 1,8 MW με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες δυναμικότητας 1,8 MW / 5 MWh. Είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται και διαχειρίζεται εμπορικά ενέργεια από υβριδικό σύστημα ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία άνοιξε τον Οκτώβριο του 2025.

Η λειτουργία του συστήματος είναι ουσιαστικής σημασίας: αποδεικνύει ότι η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να λειτουργήσει σε εμπορική βάση στην κυπριακή αγορά σήμερα, και όχι μόνο σε μελέτες ή πιλοτικά έργα. Αποθηκεύοντας ενέργεια η οποία θα περικοπτόταν και διοχετεύοντάς την στο δίκτυο όταν αυτό τη χρειάζεται, η μονάδα μετατρέπει δυνητικά χαμένη πράσινη ενέργεια σε εμπορεύσιμη και αξιοποιήσιμη ενέργεια, αντιμετωπίζοντας άμεσα ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα του κυπριακού ηλεκτρικού δικτύου.

Η ένταξη εμπορικής υβριδικής μονάδας, πρώτης του είδους της, σε πλήρη λειτουργία, απαίτησε την αντιμετώπιση προκλήσεων που δεν είχαν ξανασυναντηθεί σε τοπικό επίπεδο, από τη σύνδεση της μπαταρίας με το δίκτυο μέχρι την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και εμπορίας στην αγορά. Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν, και συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται μέσα από στενή συνεργασία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του έργου, τους μηχανικούς συμβούλους, την Petrolina Electric ως φορέα εκπροσώπησης στην αγορά, και τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) και Διανομής (ΔΣΔ).

«Το έργο αυτό δείχνει ότι η αποθήκευση δεν είναι πλέον μελλοντική έννοια για την Κύπρο· λειτουργεί εμπορικά, εδώ και τώρα. Η πραγματική του αξία είναι το πρότυπο που δημιουργεί: κάθε επόμενη μονάδα αποθήκευσης έχει πλέον μια δοκιμασμένη διαδρομή προς την αγορά, με αρκετά ζητήματα να έχουν ήδη επιλυθεί. Μπορούμε πλέον να αναφέρουμε ότι και στην Κύπρο έχουμε επιτέλους εισέλθει στην εποχή της αποθήκευσης ενέργειας», δήλωσε ο Δημήτρης Αλαμπρίτης, Operations Manager της Petrolina Electric.

Καθώς περισσότερα έργα αποθήκευσης προχωρούν σε ολόκληρη την Κύπρο, το όφελος είναι σωρευτικό: πιο σταθερό δίκτυο, λιγότερες περικοπές πράσινης ενέργειας κατά τις ώρες της παραγωγής και μείωση της απόρριψης φορτίου το απόγευμα κατά τις ώρες αιχμής, ανοίγοντας τον δρόμο προς ένα πιο ευέλικτο δίκτυο και μια ουσιαστικότερη λειτουργία και επίδραση των μηχανισμών της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελικό στόχο τη σταδιακή μείωση των τιμών προς τους καταναλωτές.

Σχετικά με την Petrolina Electric

Η Petrolina Electric είναι ανεξάρτητος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιείται στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, με ισχυρή έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε έξυπνες, πελατοκεντρικές λύσεις.