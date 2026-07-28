Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από τον σεισμό τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, με 10 εξ αυτών να είναι ηλικιωμένοι από οίκο ευγηρίας.

Παράλληλα σημειώθηκαν ζημιές σε γέφυρες και δρόμους ενώ, όπως μεταδίδει το κανάλι NHK στην επαρχία όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού έχουν καταγραφεί 12 καταρρεύσεις κτηρίων. Παράλληλα μεταδίδονται πληροφορίες για τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένους σε σπίτια ενώ άλλα 9 άτομα αγνοούνται.

Μετά τον σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου.

Ο συναγερμός σήμανε για τις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκια, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι.

Την ισχυρή δόνηση των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί μέσα σε 10 λεπτά με μεγέθη από 4,5 έως 3,8 Ρίχτερ.

Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό ενώ η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος στη Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα.

Στην περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο των 7,1 Ρίχτερ, το 2016 είχαν χάσει τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί ενώ χιλιάδες σπίτια είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

protothema.gr