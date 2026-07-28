Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της ελεύθερης Αμμοχώστου και της Πάφου, με την αντικατάσταση να απαιτεί διακοπή της ηλεκτροδότησης για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Έργο Μαζικής Εγκατάστασης Έξυπνων Μετρητών Αύγουστος 2026

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Αύγουστο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία:

Στρόβολος

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Αθαλάσσας, Λεμεσού, Τζον Κέννεντυ, Δημοσθένη Σεβέρη και Στροβόλου

Λεμεσός:

Λεμεσός

Μέσα Γειτονιά

Περιοχή μεταξύ των Οδών Μακαρίου ΙΙΙ, Γρηγόρη Αυξεντίου, Ομήρου, Γρίβα Διγενή, Γεωργίου Νεοφύτου και Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού

Περιοχή μεταξύ Οδού Μακαρίου, Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου και αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού

Λάρνακα:

Λάρνακα

Περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Αρτέμιδος, Φανερωμένης και Οδού Πιαλέ Πασιά μέχρι τα όρια της παραλίας Μακένζυ

Αμμόχωστος:

Παραλίμνι

Εκατέρωθεν των Οδών Ακροπόλεως και Αγίου Δημητρίου

Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή

Περιοχή Κόννος

Πάφος:

Γεροσκήπου

Περιοχή Νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, από τα όρια του κυκλικού κόμβου στην είσοδο της Πόλης μέχρι και την ύψος της Αγίας Μαρινούδας.

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά. Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.