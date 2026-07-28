Σειρά 40 περιφερειακών συγκεντρώσεων σε παγκύπρια βάση διοργανώνουν η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη δημόσια προσφορά 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι συγκεντρώσεις διοργανώνονται μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και αποσκοπούν στην παρουσίαση των όρων της δημόσιας προσφοράς.

Η πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Ιουλίου, στις 7:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Αστρομερίτη.

Θα ακολουθήσουν συγκεντρώσεις:

την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 7:00 μ.μ., στον «Τριπτόλεμο» στην Ευρύχου

την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη Μαραθάσα

την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, στις 5:30 μ.μ., στο Καφενείο της Κούλας Πηλαβάκη, στον Κάμπο

την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 7:00 μ.μ., στο κινηματοθέατρο «Όλυμπος», στο Πελένδρι

Όπως αναφέρεται, όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της εταιρείας μέσω αγοράς μετοχών θα πρέπει να έχουν μαζί τους τραπεζική κάρτα, δελτίο ταυτότητας και έναν λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου ή νερού.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν υποβάλουν αίτηση, να μελετήσουν προσεκτικά το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο και τους όρους της δημόσιας προσφοράς.