Κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Μαρκί που κινδύνευσε από πυρκαγιά προστάτευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στις 01:34, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μεγάλη στιβάδα, περίπου 200 μπαλών σανού, σε ανοικτό χώρο στον δρόμο κτηνοτροφικής περιοχής Μαρκί προς Κοτσιάτη, της επαρχίας Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν το Τμήμα Δασών με ένα βυτιοφόρο όχημα, καθώς και η Επαρχιακή Διοίκηση με έναν γεωργικό ελκυστήρα.

«Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προστάτευσαν κτηνοτροφική μονάδα, η οποία κινδύνευσε από την πυρκαγιά, καθώς και μεγάλο αριθμό μπαλών σανού», αναφέρεται.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και επιφυλακή.

Αναφέρεται επίσης ότι στις 23:43, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με τρία πυροσβεστικά οχήματα, για πυρκαγιά στο Δάλι, της επαρχίας Λευκωσίας προς υποστήριξη του Τμήματος Δασών, στον τομέα της επιχειρησιακής του ευθύνης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 27ης Ιουλίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 28ης Ιουλίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 37 κλήσεις για βοήθεια (17 πυρκαγιές, 15 ειδικές εξυπηρετήσεις και 5 ψευδείς κλήσεις).