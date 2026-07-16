Μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα βρίσκεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου σε σχέση με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών. Μάλιστα, ο προγραμματισμός έχει προχωρήσει με τόσο γοργούς ρυθμούς που η ΑΗΚ αποφάσισε να προχωρήσει με την παραγγελία επιπλέον αριθμού έξυπνων μετρητών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 θα έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των 400.000 έξυπνων μετρητών, δηλαδή περίπου τέσσερις μήνες γρηγορότερα από τον τελευταίο σχεδιασμό, που έκανε λόγο για εγκατάσταση τους μέχρι τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί περίπου 365.000 έξυπνοι μετρητές.

Επιπλέον, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε όπως συνεχίσει με το πρόγραμμα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη προχωρήσει με παραγγελία επιπλέον 100.000 έξυπνων μετρητών, με στόχο να τους εγκαταστήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Βάσει των νέων δεδομένων, με την προσθήκη των 100.000 επιπλέον μετρητών, η κάλυψη θα ξεπεράσει το 80% των υποστατικών στην Κύπρο, που ήταν ο αρχικός στόχος με την εγκατάσταση των 400.000 έξυπνων μετρητών.

Πληρώθηκε η πρώτη δόση

Τα προβλήματα που είχαν προκληθεί το προηγούμενο διάστημα χτύπησαν καμπάνες στην ΑΗΚ, αφού περεταίρω καθυστέρηση θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα κάλυπτε σημαντικό μέρος του κόστους των 400.000 έξυπνων μετρητών και η οποία θα καταβαλλόταν σε δύο δόσεις.

Η ΑΗΚ τελικά όχι μόνο δεν έχασε την χρηματοδότηση, αλλά έχει ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία ανέρχεται σε €13,7 εκατομμύρια. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, η ΑΗΚ θα λάβει και τα υπόλοιπα.

Τώρα, όσον αφορά το κόστος για τους επιπλέον 100.000 έξυπνους μετρητές, όπως πληροφορείται ο «Φ» γίνεται προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί επιπλέον ποσό από ευρωπαϊκά κονδύλια για κάλυψη του κόστους. Ωστόσο, όπως μας μετέφεραν, σε περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτό να εξασφαλιστεί η επιπλέον χρηματοδότηση, τότε το κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Όπως μας διαβεβαίωσαν σε αυτή τη περίπτωση το κόστος δεν θα μεταφερθεί στους καταναλωτές, ούτε μέσω των λογαριασμών, ούτε μέσω άλλων τρόπων. Να σημειωθεί πως το ολικό κόστος για τους 400.000 έξυπνους μετρητές εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαφορά και πάλι να καλύπτεται από το αποθεματικό της ΑΗΚ.

Το πρόγραμμα για εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων μετρητών ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2025, αφού η όλη διαδικασία είχε περάσει από συμπληγάδες. Μάλιστα, για να προχωρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και ο προγραμματισμός είχε επιστρατευθεί μέχρι και η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είχε προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να αποκτήσει δικαίωμα η CYTA να προμηθεύσει την ΑΗΚ με έξυπνους μετρητές.