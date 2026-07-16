Στο περίμενε είναι η Αστυνομία σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά στην προειδοποίηση των οδηγών μέσω εφαρμογών, για την ύπαρξη αστυνομικών ελέγχων στους δρόμους.

Το θέμα απασχολεί όλες τις χώρες της ΕΕ για το κατά πόσον πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις εφαρμογές που προειδοποιούν τους οδηγούς για την ύπαρξη, είτε κινητών καμερών, είτε ελέγχων ραντάρ, ενώ η Τροχαία πολλές φορές έχει διαμηνύσει ότι είναι εναντίον της εκ των προτέρων ενημέρωσης των οδηγών για την ύπαρξη αστυνόμευσης γιατί έτσι χάνεται η πρόληψη.

Πρόσφατα απερρίφθη μετά και τις ενστάσεις του διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας, Χάρη Ευριπίδου, η ψήφιση πρότασης νόμου με την οποία να ενημερώνονται οι οδηγοί μέσω ανακοινώσεων, για τους δρόμους (όχι τα ακριβή σημεία) που θα υπάρχουν κινητές κάμερες για έλεγχο των οδηγών.

Κάτι τέτοιο κρίθηκε ως ειδοποίηση των οδηγών γι’ αυτό και δεν εγκρίθηκε, ωστόσο, ψηφίστηκε η τοποθέτηση φάρου πάνω από τα βανάκια με τις κινητές κάμερες, ώστε οι οδηγοί να τα αντιλαμβάνονται από απόσταση και να ελαττώνουν.

Τώρα η απόφαση του ΔΕΕ αλλάζει τα όσα ίσχυαν, αφού φαίνεται να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν μέτρα για εφαρμογές ή άλλα μέσα που προειδοποιούν τους οδηγούς για υπαρκτούς ελέγχους στους δρόμους.

Σχετική με αυτό το θέμα είναι η εφαρμογή Waze αλλά και άλλες που επιτρέπουν στους οδηγούς να βλέπουν μέσω του κινητού τους πού υπάρχουν κινητές κάμερες ή έλεγχος Τροχαίας ώστε να ελαττώνουν ταχύτητα ή να αποφεύγουν τα σημεία αυτά. Συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αυτών ή των προειδοποιήσεων των οδηγών είχε γίνει και παλαιότερα, ωστόσο, τώρα υπάρχει η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ και επαφίεται στην κάθε χώρα τι μέτρα θέλει να λάβει.

Όπως ανέφερε στον «Φ» πρόσωπο που ασχολείται με την οδική ασφάλεια για χρόνια, υπάρχει η άποψη ότι τέτοιες εφαρμογές βοηθούν στην πρόληψη, αφού οι οδηγοί αναγκάζονται να συμμορφώνονται προκειμένου ν’ αποφύγουν τυχόν συνέπειες από καταγγελία, ενώ υπάρχει και η θέση ότι η προειδοποίηση των οδηγών αυτό που πετυχαίνει είναι απλά στο σημείο που υπάρχει ο έλεγχος, ο οδηγός να ελαττώνει και μετά να συνεχίζει να κινείται με ταχύτητες πέραν του επιτρεπτού ορίου.

Σημειώνεται ότι σε νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών, είχε αρχικά γίνει εισήγηση όπως απαγορευθεί η κίνηση των οδηγών που ειδοποιούν άλλους χρήστες του οδικού δικτύου με τα φλας των φώτων πορείας, ωστόσο, τελικά δεν περιελήφθη τέτοια πρόταση.

Σχετική για το θέμα ήταν η τοποθέτηση χθες του υπαστυνόμου του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσου Ασιήκκη, ο οποίος ανέφερε πως η Αστυνομία δεν συμφωνεί με τη χρήση εφαρμογών που ενημερώνουν τους οδηγούς για σημεία όπου υπάρχουν κάμερες φωτοεπισήμανσης ή κινητά ραντάρ.

Κατά τον ίδιο, τέτοιες εφαρμογές ενδέχεται να οδηγούν κάποιους οδηγούς στο να μειώνουν ταχύτητα μόνο στα σημεία που γνωρίζουν ότι υπάρχει έλεγχος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραβατικότητα σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Αστυνομία δεν έχει ενημερωθεί για την απόφαση του Δικαστηρίου, ωστόσο, με δεδομένη τη θέση ότι δεν συμφωνεί με την εκ των προτέρων ενημέρωση των οδηγών για τα σημεία ελέγχου, ίσως να δούμε στο σύντομο μέλλον τη λήψη μέτρων για τα μέσα προειδοποίησης των οδηγών.