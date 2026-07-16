Η ΕΠΙΛΟΓΗ του Ραφαέλε Φίτο στη θέση του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κυπριακό, επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον της Ένωσης για την Κύπρο. Η απόφαση των Βρυξελλών να διορίσει τον κ. Φίτο είναι μια θετική εξέλιξη. Πρόκειται, ταυτόχρονα, για μια κίνηση, που θεωρούμε πως ήταν μονόδρομος για την Ε.Ε.

ΚΙ αυτό γιατί η Ένωση δεν μπορούσε να πράξει διαφορετικά, καθώς το ζήτημα τούτο αφορά ένα κράτος-μέλος. Ενδιαφέρεται για την άρση των κατοχικών δεδομένων και το μέλλον της Κύπρου, που εκ των πραγμάτων συνδέεται με την λειτουργικότητα του κυπριακού κράτος εντός της Ε.Ε.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είναι πρόδηλο ότι η επιλογή του Ραφαέλε Φίτο στέλνει και ένα μήνυμα καθώς ο διορισμός αυτός έχει πολιτική αλλά και θεσμική σημασία. Κι αυτό γιατί έχει τοποθετηθεί για το Κυπριακό, ένας εν ενεργεία εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Είναι ένας αξιωματούχος, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό του την παρακολούθηση των διαδικασιών εκ μέρους της Κομισιόν που διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία ανήκει αυτή η πρωτοβουλία, επισήμανε πως «ο διορισμός αυτός, αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου, με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σαφές το μήνυμα της για το περιεχόμενο της λύσης.

ΑΛΛΑ και η Λευκωσία, που προσπάθησε, επέμεινε, εργάσθηκε συστηματικά για το διορισμό αυτό, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο διορισμός του Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό, καταδεικνύει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετοιμότητά της για «πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή» στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Η εμπλοκή της Ε.Ε. συνιστά εχέγγυο για το περιεχόμενο της λύσης. Αυτός, κατά την άποψη μας θα πρέπει να είναι ο στόχος και η επιδίωξή μας.

ΣΤΗΝ αντίπερα όχθη, η κατοχική πλευρά, όπως αναμενόταν αντέδρασε. Από την μια θέλει, η Άγκυρα, προσέγγιση με την Ε.Ε., αλλά δεν αποδέχεται την εμπλοκή της στο Κυπριακό. Θέλει, η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι Τουρκοκύπριοι, ευρωπαϊκά προνόμια, αλλά αρνούνται να συνεργασθούν με την Ε.Ε. στο Κυπριακό. Αυτή είναι η τουρκική… λογική και προσέγγιση.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ μας είναι ότι, στο τέλος, οι Τούρκοι θα συνεργασθούν με τον κ. Ραφαέλε Φίτο.