Πειθαρχικές κυρώσεις από τη FIFA ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα της Αργεντινής, καθώς οι ποδοσφαιριστές της πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κρατώντας ένα πανό με το σύνθημα «Τα Νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή».

Η «αλμπισελέστε» επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας στον ημιτελικό που διεξήχθη στην Ατλάντα, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή επισκιάστηκε γρήγορα από το έντονα πολιτικό μήνυμα των παικτών, το οποίο αγγίζει τη μακροχρόνια και ευαίσθητη εδαφική διαμάχη μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου για την κυριαρχία των Νησιών Φόκλαντ, γνωστά στην Αργεντινή ως Μαλβίνες.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Το ιστορικό των ποινών και οι αυστηροί κανόνες

Η FIFA διατηρεί ιδιαίτερα αυστηρή στάση, απαγορεύοντας ρητά οποιοδήποτε πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αργεντινή μπαίνει στο «μικροσκόπιο» της παγκόσμιας ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού το 2014 η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 λιρών, όταν οι διεθνείς της είχαν εμφανίσει το ίδιο ακριβώς πανό πριν από φιλική αναμέτρηση με τη Σλοβενία.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 July 15, 2026

Το κλίμα γύρω από την αναμέτρηση είχε «ζεσταθεί» αρκετές ημέρες πριν από τη σέντρα, με δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια των γηπέδων. Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, χαρακτήρισε τον ημιτελικό «κάτι περισσότερο από έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα», προσθέτοντας πως «τα Φόκλαντ είναι αργεντίνικα και τα κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας».

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… July 15, 2026

Μάλιστα, λίγα 24ωρα νωρίτερα, είχε δηλώσει πως το παιχνίδι ήταν μια ευκαιρία «να μπουν οι εισβολείς στη θέση τους».

Στον αντίποδα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από την πολιτική διάσταση της αναμέτρησης, τονίζοντας: «Πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν πρέπει να συγχέουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Σεβόμαστε απόλυτα την ιστορία και τη μνήμη όσων χάθηκαν, όμως αυτά τα ζητήματα δεν έχουν καμία θέση μέσα στο γήπεδο».



Η αναμέτρηση διεξήχθη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω του φορτισμένου ιστορικού υπόβαθρου.

Η αναμέτρηση διεξήχθη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λόγω του φορτισμένου ιστορικού υπόβαθρου.



Η αντιπαράθεση

Τα νησιά Φόκλαντ (ή Μαλβίνες, κατά την αργεντίνικη ονομασία) αποτελούν ένα αρχιπέλαγος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 480 χιλιομέτρων από τις ακτές της Παταγονίας.

Παρά τη γεωγραφική τους εγγύτητα με τη Νότια Αμερική, τα νησιά αποτελούν αυτοδιοικούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1833, μια γεωπολιτική πραγματικότητα που το Μπουένος Άιρες αμφισβητεί σθεναρά επί σχεδόν δύο αιώνες, θεωρώντας τα εδάφη της Αργεντινής υπό κατοχή

Η αντιπαράθεση των δύο κρατών κορυφώθηκε με τον Πόλεμο των Φόκλαντ το 1982, ο οποίος διήρκεσε 74 ημέρες, κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες στρατιώτες και παραμένει μέχρι σήμερα μια «ανοιχτή πληγή» στις διπλωματικές σχέσεις Λονδίνου και Μπουένος Άιρες.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη FIFA, η οποία καλείται να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει εάν η ενέργεια των Αργεντινών ποδοσφαιριστών παραβιάζει τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις.

protothema.gr